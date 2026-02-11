Costco dice que sus controles de acceso y membresía lo protegen de los robos

Costco ha intensificado sus protocolos de acceso y salida en sus tiendas con el objetivo de reducir pérdidas por robo, una problemática que ha golpeado con fuerza a las tiendas en los últimos años. La cadena sostiene que su modelo de membresía y sus revisiones en puerta han permitido mantener niveles de merma muy por debajo del promedio del sector.

De acuerdo con un informe corporativo correspondiente a 2025, la compañía explicó que su estrategia se basa en limitar estrictamente quién entra y cómo se abandona el establecimiento.

El documento señala textualmente: “Al controlar estrictamente las entradas y salidas y utilizar un formato de membresía, creemos que nuestras pérdidas de inventario están muy por debajo de las operaciones minoristas típicas”.

Esta política implica que los compradores deben mostrar una membresía pagada vigente junto con una identificación con fotografía antes de ingresar, y que solo existe una vía de salida donde cada compra es cotejada contra el recibo.

La empresa destaca que reducir la cantidad de accesos también disminuye los llamados ‘puntos ciegos’ dentro del local, lo que complica los intentos de hurto.

El mismo reporte añade: “Debido a que todos los que están dentro ya pagaron por estar allí, hay muchos menos compradores anónimos, un factor clave en el robo minorista”.

Este sistema contrasta con otros grandes minoristas que han enfrentado cierres de sucursales vinculados a la delincuencia comercial.

Las cifras del sector reflejan la magnitud del problema. Se estima que los comercios en Estados Unidos perdieron más de $47 mil millones por robos en 2025.

La National Retail Federation reportó además que los incidentes de hurto aumentaron 93% en 2023 frente a 2019, mientras que el valor económico de esas pérdidas subió 90% en el mismo periodo.

Cadenas como Target, Walgreens, Whole Foods y Nordstrom han emitido comunicados al anunciar cierres de tiendas donde señalaron la inseguridad como uno de los factores determinantes.

El director financiero de Costco, Richard Galanti, aseguró que la tasa interna de pérdidas de la empresa, conocida como shrinkage, se ubica entre 0.1% y 0.2%.

En declaraciones recogidas por medios internacionales afirmó: “Nuestra merma históricamente ha sido baja. Y hemos mejorado con el tiempo”.

También explicó que el modelo de compras al mayoreo contribuye a esta tendencia, ya que los productos voluminosos resultan más difíciles de sustraer que artículos pequeños de alto valor.

El esquema de membresía forma parte central de la estrategia.

El costo anual es de $65 para la modalidad Gold Star o Business, mientras que la versión Executive asciende a $130.

Entre los beneficios del plan superior se incluye un reembolso del 2% en la mayoría de las compras y la posibilidad de ingresar una hora antes que el público general.

Según Galanti, estas cuotas permiten a la empresa operar con márgenes reducidos, mantener precios competitivos e invertir en medidas de seguridad sin necesidad de encerrar productos cotidianos.

En el ámbito financiero, las acciones de Costco mostraban a inicios de 2026 un avance superior al 13% en lo que va del año, impulsadas por un crecimiento de ventas de 7.1% durante enero, tras una caída registrada en 2025.

Paralelamente, la empresa continúa generando empleo y ha abierto vacantes en Canadá, incluidas posiciones para un nuevo almacén próximo a inaugurarse.

Mientras Costco presume resultados positivos, otros gigantes del comercio enfrentan críticas de consumidores.

Usuarios de redes sociales cuestionaron recientemente a Walmart por retirar precios visibles en etiquetas de ropa para dirigir a los clientes a su aplicación móvil.

Un comprador escribió: “¿Ahora se supone que debo gastar mis propios datos y batería solo para saber si una sudadera cuesta $12 o $28? Absolutamente no”.

Otro comentario añadió: “No soy un becario no remunerado de Walmart. Dejé el carrito en el pasillo y me fui”.

La publicación generó opiniones divididas, con algunos usuarios defendiendo el uso de la aplicación y otros exigiendo mayor claridad en los precios.

