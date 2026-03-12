10 empleos que pagan más de $50 la hora

En Estados Unidos existen varias profesiones que ofrecen salarios muy por encima del promedio nacional. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) muestran que ciertos puestos especializados pueden superar fácilmente los $50 por hora, especialmente en áreas como tecnología, finanzas, salud y gestión empresarial.

Estas ocupaciones no solo destacan por sus ingresos, sino también por su demanda en el mercado laboral y las oportunidades de crecimiento en los próximos años.

1. Desarrollador de software

Los desarrolladores crean aplicaciones y programas informáticos, además de evaluar su funcionamiento y corregir errores.

Según el BLS, el salario promedio es de $131,450 al año, equivalente a $63.20 por hora. Además, la demanda de estos profesionales podría crecer un 15% entre 2024 y 2034.

2. Gerente financiero

Los gerentes financieros elaboran reportes financieros, supervisan inversiones y diseñan estrategias económicas a largo plazo para empresas u organizaciones.

Su ingreso promedio es de $161,700 anuales o $77.74 por hora. El BLS proyecta alrededor de 128,800 vacantes al año en esta área durante la próxima década.

3. Gerente de marketing

Estos profesionales diseñan campañas y estrategias para atraer clientes y generar interés en productos o servicios.

El salario promedio alcanza $159,660 al año, equivalente a $76.76 por hora. Se espera que el empleo en este sector crezca alrededor de 6% entre 2024 y 2034.

4. Gerente de recursos humanos

Los gerentes de recursos humanos coordinan tareas administrativas relacionadas con el personal, como contratación, beneficios y políticas laborales.

El BLS indica que ganan en promedio $140,030 al año o $67.32 por hora. Se prevén aproximadamente 11,100 oportunidades laborales anuales en este campo hasta 2034.

5. Ingeniero químico

Los ingenieros químicos trabajan en laboratorios, oficinas o plantas industriales, donde desarrollan procesos para fabricar productos químicos y materiales.

El salario promedio es de $121,860 al año o $58.59 por hora, con un crecimiento laboral estimado de 3% entre 2024 y 2034.

6. Enfermero practicante

Los enfermeros practicantes brindan atención médica directa a los pacientes y pueden trabajar en hospitales, clínicas o consultorios médicos.

Su ingreso promedio es de $132,050 anuales, equivalente a $63.48 por hora. El BLS estima que esta profesión tendrá un crecimiento del 35% durante la próxima década.

7. Gerente de relaciones públicas

Estos profesionales se encargan de gestionar la imagen pública de empresas, organizaciones o figuras públicas.

El salario promedio es de $132,870 al año o $63.88 por hora. El empleo en este campo podría crecer alrededor de 5% entre 2024 y 2034, con más de 6,100 vacantes anuales.

8. Científico político

Los científicos políticos analizan sistemas de gobierno, elecciones, campañas y relaciones internacionales. Algunos también trabajan en universidades o con funcionarios públicos.

El salario promedio es de $139,380 al año, lo que equivale a $67.01 por hora. Sin embargo, el empleo en esta área podría disminuir cerca de 3% en la próxima década.

9. Asistente médico

Los asistentes médicos trabajan bajo la supervisión de doctores y ayudan a diagnosticar y tratar pacientes en hospitales, clínicas y consultorios.

El salario promedio es de $133,260 al año o $64.07 por hora. El empleo en esta profesión podría crecer alrededor de 20% hasta 2034.

10. Gerente de ventas

Los gerentes de ventas supervisan equipos comerciales y diseñan estrategias para aumentar las ventas de una empresa.

El ingreso promedio es de $138,060 al año, equivalente a $66.38 por hora. Aunque el crecimiento proyectado es de 5%, se espera que haya cerca de 29,000 nuevas vacantes cada año en este campo.

Sigue leyendo:

–Expanden las solicitudes para el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) 2026

–3 efectos económicos de la guerra en Irán que podrían golpear tu bolsillo

–Qué cantidad de dinero en promedio tiene una persona en EE.UU. a los 65 años