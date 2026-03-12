Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de marzo

Emilio Solla presenta Handmade en Dizzy’s

El pianista y compositor argentino Emilio Solla celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum “Handmade”, con un concierto especial junto a su ensamble La Inestable de Brooklyn, este jueves 12 de marzo en el club de jazz Dizzy’s Club (10 Columbus Circle). Ganador de un Latin Grammy Awards y nominado seis veces al Grammy Awards, Solla promete una experiencia vibrante donde el tango, los ritmos latinoamericanos y el jazz se entrelazan con influencias clásicas y arreglos contemporáneos. Con músicos destacados de la escena neoyorquina, el espectáculo destaca la visión innovadora de Solla y su capacidad para fusionar tradiciones musicales con un lenguaje moderno. Habrá dos funciones, a las 7:00 pm y 9:00 pm. Boletos: https://jazz.org/dizzys.

John Bailey, Mike Fahie, Edward Perez, Rodolfo Zanetti, Sara Caswell, Emilio Solla, Tim Armacost, Alejandro Aviles y Rogerio Bocatto. Foto: Noah Philipose.



“Accent Dance NYC” en el Ailey Citigroup

Accent Dance NYC presenta “NEXT: New Voices, Shared Stories”, un programa que reúne a coreógrafos consolidados y emergentes para explorar la diversidad cultural y las historias compartidas a través de la danza. El programa incluye tres obras comisionadas a través del programa NEXT, que apoya a coreógrafos en etapa inicial con financiamiento, mentoría y oportunidades de presentación, además de un trabajo de Pedro Ruiz, coreógrafo cubano galardonado con el Bessie Award y ex bailarín principal de Ballet Hispánico. Entre las piezas comisionadas destaca “A Place for Us” de Danielle Diniz, que narra la emigración de sus abuelos de México y Portugal, combinando ballet, danza latina, contemporánea y teatro para explorar los desafíos y sueños de las familias que dejan su hogar en busca de un futuro incierto. Las funciones serán el 13 y 14 de marzo en el Ailey Citigroup Theater ( 405 West 55th Street). Boletos: eventbrite.com.

La pieza “A Place for Us” de Danielle Diniz. Foto: Cortesía Accent Dance NYC

Reik llega al Madison Square Garden

El trío mexicano Reik se presentará este viernes 13 de marzo en el Infosys Theater at Madison Square Garden, en New York City, en un concierto que promete una noche llena de pop romántico y grandes éxitos. Formado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del pop latino en las últimas dos décadas. Durante el show, los fans podrán escuchar canciones que marcaron su carrera, como Noviembre sin ti, Creo en ti y Me niego, además de temas más recientes. Con su mezcla de baladas emotivas y sonidos pop contemporáneos, la banda promete una velada íntima y cargada de nostalgia para sus seguidores en la ciudad. A las 8:00 pm. Boletos: https://reik.mx.

Foto: Cortesía

QUITAPENAS en el Lincoln Center

El Lincoln Center presenta Más Tropical, un concierto familiar con el ensamble afro-latino QUITAPENAS, este sábado 14 de marzo a las 11:00 am en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Nacidos bajo el sol de California, QUITAPENAS celebra los ritmos afro-indígenas de América Latina a través de llamadas y respuestas y percusiones vibrantes que harán bailar y cantar a todos. Esta presentación no solo ofrece música, sino también mensajes inspiradores que conectan a la comunidad y fomentan la alegría compartida en un ambiente inclusivo y familiar. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

“Forever Freestyle 18” en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta “Forever Freestyle 18” este sábado 14 de marzo. El espectáculo celebra el legado del freestyle, género que marcó a los jóvenes latinos de los años 80 y 90 con su mezcla de hip-hop y disco. En esta edición participarán figuras emblemáticas como Judy Torres, George Lamond, TKA, Brenda K. Starr (foto), The Cover Girls, Cynthia, Coro, Soave y C-Bank. El evento promete una noche nostálgica y llena de energía para celebrar uno de los sonidos más influyentes de la cultura latina en New York City. Las puertas abren a las 7:00 p.m. y el concierto comienza a las 8:00 pm. Más información:https://www.lehmancenter.org/events/freestyle.

Brenda K. Starr. Foto: Cortesía Lehman Center

“Three Italian Tenors” en El Bronx

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta “Three Italian Tenors” este domingo 15 de marzo a las 4:00 pm, con los destacados cantantes italianos Alessandro Fantoni, Gianni Leccese y Ugo Tarquini provenientes de Roma. Bajo el programa “Italia Musica Amore”, los tenores interpretarán arias y canciones italianas clásicas, homenajeando a leyendas como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mario Lanza y Enrico Caruso. Con arreglos originales de repertorio atemporal, el concierto transportará al público a través de melodías que evocan nostalgia y celebran los clásicos más queridos. Alessandro Fantoni, Gianni Leccese y Ugo Tarquini han interpretado roles principales en óperas icónicas como La Traviata, La Bohème, Tosca y Madama Butterfly, combinando voz lírica, presencia escénica y carisma. Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/three-italian-tenors.

Cortesía: Lehman Center

Ágora: arte y comunidad en el East Village

El IATI Theater (64 East 4th Street) presenta “Ágora Festival”, una semana de presentaciones, talleres, música y encuentros comunitarios del 16 al 22 de marzo en el East Village. Cada jornada del festival destaca a una comunidad distinta ?mujeres, artistas LGBTQ+, adultos mayores, niños y creadores del vecindario? con actividades que promueven el diálogo y el arte en vivo. Ágora surge de la evolución de las celebraciones inclusivas del teatro, antes conocidas como Tertulia, Mujerstory y ¡Queertástico!, ahora reunidas en una experiencia cultural dinámica que celebra la diversidad y las voces intergeneracionales de la comunidad artística local. Más información: https://www.iatitheater.org/agora-2026.

Foto: Cortesía

Cena benéfica “Chefs for Minnesota” en Rezdôra

Este jueves 12 de marzo, Rezdôra (27 E 20th St) será sede de una cena benéfica de una noche con el chef Stefano Secchi, acompañando a los reconocidos chefs del Medio Oeste Gavin Kaysen y Andrew Zimmern. La velada, titulada Chefs for Minnesota: Heart of the House Benefit Dinner, reunirá la cocina de Emilia Romagna de Rezdôra con las perspectivas culinarias de los chefs invitados en un menú colaborativo de varios tiempos. El evento apoyará a los trabajadores de restaurantes en Minnesota, enfrentando desafíos en la industria de la hospitalidad, destinando 100% de los ingresos a la Heart of the House Foundation para brindar ayuda directa a quienes lo necesitan. Boletos: https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/rezdora/events/chefs-for-minnesota-heart-of-the-house.

Foto: Cortesía

Eataly celebra el arte de la pasta fresca

Durante todo marzo, Eataly presenta su programa anual “Restaurant Fest”, dedicado a la tradición de la pasta fresca italiana. Desde ya y hasta el 29 de marzo, los pastai —expertos en la elaboración de pasta— transforman ingredientes simples de alta calidad —agua, harina y huevos— en formas de pasta inspiradas en las distintas regiones de Italia. Los comensales pueden disfrutar de estas creaciones tanto en el mercado como en los restaurantes de Eataly con un menú de dos tiempos. Entre los platos destacados se incluyen un trío de degustación con Spaghetto Fresco Cacio e Pepe, Ravioli di Barbabietola y Gnoccho di Patate con Zucca e Fonduta, o la opción de un plato de pasta fresca acompañado de un bocado de temporada. Más detalles en: Eataly.com.

Cortesía: Eataly

Dining in the Dark en Arlo NoMad

Este viernes 13 de marzo, viva una experiencia culinaria única en Dining in the Dark en Arlo NoMad (11 E 31st Street). Durante la velada, disfrutará de un menú secreto de tres tiempos ?entrada, plato principal y postre? mientras está vendado, lo que intensifica sus sentidos de gusto y olfato.El evento es perfecto para parejas, familiares o amigos y ofrece tres opciones: Menú Rojo (carne), Menú Azul (mariscos) y Menú Verde (vegano). Descubra cada bocado de manera sorprendente y transforma la cena en una aventura sensorial inolvidable. Boletos: https://arlohotels.com.

Cortesía: Arlo Nomad

Radio Restaurant pone sabor al Radio Hotel

Ubicado dentro del Radio Hotel ( 2420 Amsterdam Ave, New York, NY 10033), el primer hotel boutique de Washington Heights, el Radio Restaurant es un animado punto de encuentro vecinal que refleja la zona. Su menú combina sabores de la nueva cocina americana y latina, ofreciendo platos vibrantes que reflejan la energía neoyorquina, desde clásicos para el desayuno hasta las cenas favoritas. Con un ambiente acogedor y comunitario, el restaurante conecta a la gente con noches regulares de DJ, celebraciones culturales y animados brunchs de fin de semana. El Radio Restaurant es un auténtico centro de encuentro vecinal inspirado en las raíces dominicanas de Washington Heights. Más información: https://www.radiorestaurant.com.

Cortesía Radio Hotel

El trago “Chan Chan” de Miss Nellie’s

Miss Nellie’s, el restaurante y bar ubicado entre el Distrito Teatral de Nueva York y el corazón de Times Square, anuncia su nuevo cóctel de edición especial y limitada llamado “Chan Chan”, creado en colaboración con el musical de Broadway Buena Vista Social Club, ganador de premios Tony y GRAMMY. Inspirado en una de las canciones más queridas del musical, Chan Chan captura la energía vibrante y nostálgica de los clubes sociales de La Habana de los años 50. Creado por Andy Flynn, el trago combina Havana Club Blanco Añejo Premium con coco, piña, pepino y lima, y ??se completa con espuma de queso crema flotante que le aporta un toque sedoso e inesperado. Se servirá hasta finales de marzo por $19 en Miss Nellie’s, ubicado en 325 West 44th Street. Más información: https://www.missnelliesnyc.com.

Cortesía

BLOOD/LOVE: una ópera pop vampírica

BLOOD/LOVE, un musical original escrito por Carey Renee Sharpe, quien también interpreta a la protagonista Valerie Bloodlove, junto con el nominado al Grammy Awards Dru DeCaro, transita en la seductora atmósfera del club nocturno The Crimson. La historia sigue a la antigua reina del inframundo, Valerie, en su búsqueda de un sentido más allá del derramamiento de sangre eterno. Su interminable noche cambia radicalmente cuando conoce a un mortal con un secreto oscuro, iniciando un intenso juego de pasión y peligro. Con un score original que acelera el corazón y un espectáculo cinematográfico, BLOOD/LOVE transforma el clásico cuento de vampiros en una extravagancia teatral ultramoderna, y con su combinación de música pop contemporánea y narrativa vampírica, ofrece una experiencia escénica innovadora. En el Theater 555 (555 West 42nd Street). Para adquirir boletos, visite: bloodlove.com/tickets.