Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los cuartos de final del Clásico Mundial serán en Houston (Daikin Park) y en Miami (Loan Depot Park)

United States' Aaron Judge runs to first base during a World Baseball Classic game against the Mexico, Monday, March 9, 2026, in Houston. (AP Photo/Ashley Landis)

Estados Unidos se enfrentará a Canadá en cuartos de final del Clásico Mundial. Crédito: Ashley Landis | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

Terminó la fase regular del Clásico Mundial de Béisbol y a partir de este viernes comenzará las instancias finales.

Los ochos equipos que avanzaron a la siguiente fase son: Canadá, Puerto Rico, Italia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, República Dominicana y Venezuela.

Los cuartos de final se disputarán en dos sedes. Las llaves entre el Grupo A y B se jugarán en el Daikin Park de Houston, mientras que las llaves del Grupo C y D será en el Loan Depot Park de Miami.

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

CUARTOS
🇩🇴 Dominicana
VS
🇰🇷 Corea del Sur
🇺🇸 USA
VS
🇨🇦 Canadá
🇵🇷 Puerto Rico
VS
🇮🇹 Italia
🇻🇪 Venezuela
VS
🇯🇵 Japón
SEMIFINALES
Ganador Dominicana/Corea
VS
Ganador USA/Canadá
Ganador Puerto Rico/Italia
VS
Ganador Venezuela/Japón
FINAL
Ganador SF1
VS
Ganador SF2

Tres de los ocho equipos permanecen invictos con récord de cuatro victorias sin derrotas: Italia, Japón y República Dominicana.

Italia ha sido una de las grandes sorpresas tras derrotar a Estados Unidos 8-6 y luego vencer a México 9-1 para conseguir la clasificación a segunda ronda a manos del manager Francisco Cervelli.

Por su parte, Japón sigue siendo uno de los grandes favoritos con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto como los líderes en busca del cuarto título en el Clásico Mundial.

Dominicana ha sido uno de los mejores equipos ofensivos del torneo y terminó la primera ronda de forma invicta tras una gran victoria 7-5 ante Venezuela para quedarse con el liderato del grupo.

Los cuartos de final comenzarán este viernes a las 6:30 pm con el duelo entre República Dominicana vs. Corea del Sur. A segunda hora será el juego entre Canadá y Estados Unidos.

