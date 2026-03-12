Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Los cuartos de final del Clásico Mundial serán en Houston (Daikin Park) y en Miami (Loan Depot Park)
Terminó la fase regular del Clásico Mundial de Béisbol y a partir de este viernes comenzará las instancias finales.
Los ochos equipos que avanzaron a la siguiente fase son: Canadá, Puerto Rico, Italia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, República Dominicana y Venezuela.
Los cuartos de final se disputarán en dos sedes. Las llaves entre el Grupo A y B se jugarán en el Daikin Park de Houston, mientras que las llaves del Grupo C y D será en el Loan Depot Park de Miami.
Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol
Tres de los ocho equipos permanecen invictos con récord de cuatro victorias sin derrotas: Italia, Japón y República Dominicana.
Italia ha sido una de las grandes sorpresas tras derrotar a Estados Unidos 8-6 y luego vencer a México 9-1 para conseguir la clasificación a segunda ronda a manos del manager Francisco Cervelli.
Por su parte, Japón sigue siendo uno de los grandes favoritos con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto como los líderes en busca del cuarto título en el Clásico Mundial.
Dominicana ha sido uno de los mejores equipos ofensivos del torneo y terminó la primera ronda de forma invicta tras una gran victoria 7-5 ante Venezuela para quedarse con el liderato del grupo.
Los cuartos de final comenzarán este viernes a las 6:30 pm con el duelo entre República Dominicana vs. Corea del Sur. A segunda hora será el juego entre Canadá y Estados Unidos.
