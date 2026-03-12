Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Terminó la fase regular del Clásico Mundial de Béisbol y a partir de este viernes comenzará las instancias finales.

Los ochos equipos que avanzaron a la siguiente fase son: Canadá, Puerto Rico, Italia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, República Dominicana y Venezuela.

Los cuartos de final se disputarán en dos sedes. Las llaves entre el Grupo A y B se jugarán en el Daikin Park de Houston, mientras que las llaves del Grupo C y D será en el Loan Depot Park de Miami.

Así se jugarán los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

CUARTOS 🇩🇴 Dominicana

VS

🇰🇷 Corea del Sur 🇺🇸 USA

VS

🇨🇦 Canadá 🇵🇷 Puerto Rico

VS

🇮🇹 Italia 🇻🇪 Venezuela

VS

🇯🇵 Japón SEMIFINALES Ganador Dominicana/Corea

VS

Ganador USA/Canadá Ganador Puerto Rico/Italia

VS

Ganador Venezuela/Japón FINAL Ganador SF1

VS

Ganador SF2

Tres de los ocho equipos permanecen invictos con récord de cuatro victorias sin derrotas: Italia, Japón y República Dominicana.

Italia ha sido una de las grandes sorpresas tras derrotar a Estados Unidos 8-6 y luego vencer a México 9-1 para conseguir la clasificación a segunda ronda a manos del manager Francisco Cervelli.

Por su parte, Japón sigue siendo uno de los grandes favoritos con Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto como los líderes en busca del cuarto título en el Clásico Mundial.

Dominicana ha sido uno de los mejores equipos ofensivos del torneo y terminó la primera ronda de forma invicta tras una gran victoria 7-5 ante Venezuela para quedarse con el liderato del grupo.

Los cuartos de final comenzarán este viernes a las 6:30 pm con el duelo entre República Dominicana vs. Corea del Sur. A segunda hora será el juego entre Canadá y Estados Unidos.

