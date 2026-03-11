Venezuela cae ante Dominicana y enfrentará a Japón en la siguiente fase del Clásico Mundial

La jerarquía de República Dominicana se hizo sentir este miércoles en el loanDepot Park de Miami. En un duelo de titanes que definió el destino del Grupo D, el equipo dirigido por Albert Pujols se impuso 7-5 a Venezuela para asegurar el primer lugar de la zona del Clásico Mundial de Béisbol.

La ofensiva dominicana castigó temprano al abridor Eduardo Rodríguez con un soberbio jonrón de Juan Soto en la primera entrada, marcando el ritmo del encuentro.

Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. ampliaron la ventaja en el tercer episodio con sendos vuelacercas que silenciaron a los venezolanos en las gradas. Aunque los pupilos de Ómar López intentaron reaccionar con la velocidad de Ronald Acuña Jr. y el bate de Maikel García, el golpe de gracia llegó en la cuarta entrada.

Fernando Tatis Jr. despachó un cuadrangular con dos compañeros en base para poner la pizarra 7-3, una distancia que resultó insalvable pese a que Venezuela apretó el marcador en el noveno capítulo tras una serie de errores defensivos y el empuje de Jackson Chourio.

Con este resultado, República Dominicana garantiza su estancia en Miami para enfrentar a Corea del Sur este viernes 13 de marzo. Por su parte, Venezuela deberá prepararse para el reto más difícil del torneo: viajar para enfrentar al invicto Japón de Shohei Ohtani en los cuartos de final.

