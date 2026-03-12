Brian Romero suma nuevos respaldos en la contienda por el Distrito 34

El candidato a la Asamblea del Estado de Nueva York, Brian Romero, ha sumado varios respaldos en su carrera por el escaño del Distrito 34 de la Asamblea estatal que comprende Jackson Heights, Corona y East Elmhurst.

Según un comunicado de la campaña del candidato de raíces colombianas, Romero tiene en su esquina al Líder Adjunto de la Mayoría del Senado Estatal, Michael Gianaris, así como sindicatos y organizaciones comunitarias líderes, incluyendo 32BJ SEIU, el Hotel Trades and Gaming Council, Treeage, Latino Victory Fund y Tenants PAC.

“Me enorgullece respaldar a Brian Romero para la Asamblea Estatal porque ha sido un activista comunitario que ha enfrentado a los desarrolladores inmobiliarios y cuenta con años de experiencia como asesor legislativo tanto en la Asamblea como en el Senado. Ya sea oponiéndose a Amazon con nosotros en las calles o luchando por recursos para los residentes de Astoria en los pasillos de Albany, estará listo desde el primer día”, indicó el senador Michael Gianaris en el comunicado divulgado esta semana.

También John Santos, Secretario-Tesorero de 32BJ SEIU, dijo que el sindicato ha tomado en cuenta la arraigada trayectoria de Romero en las comunidades que busca representar. “Ha pasado su carrera luchando por las familias trabajadoras de Queens. Desde su trabajo en la legislatura estatal hasta su defensa de las comunidades inmigrantes y de la clase trabajadora, Brian entiende los desafíos que enfrentan los miembros de 32BJ SEIU. Estamos seguros de que Brian será un fuerte aliado en Albany en la lucha por buenos empleos, fuertes protecciones laborales y una economía que funcione para todos los neoyorquinos”, dijo.

Bajo la dirección de Esteban Giron, el grupo que representa a los inquilinos –Tenants PAC– mencionó que están entusiasmados de unirse a Romero para trabajar hacia una visión de vivienda social donde cada neoyorquino pueda tener un hogar, vivir, crecer y permanecer en la ciudad y el estado que ama.

“Estos respaldos reflejan la coalición que estamos construyendo en nuestros vecindarios de trabajadores, inquilinos y vecinos inmigrantes que creen que nuestro distrito merece un liderazgo fuerte y con principios en Albany”, expresó por su parte Romero.

“Me honra contar con el apoyo del senador Gianaris, quien ayudó a restaurar el control demócrata en el Senado durante un momento crítico en la historia de nuestro estado y nación, y de varios sindicatos laborales como 32BJ y HTC con quienes he estado y seguiré estando como un firme defensor del movimiento laboral”, dijo.