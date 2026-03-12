Daniel Sarcos recuerda su salida de la cadena Telemundo

El presentador venezolano de televisión Daniel Sarcos habló de las razones por las que decidió renunciar a la cadena de televisión Telemundo.

El conductor dijo en una entrevista con Rodner Figueroa que hubo algunas cosas que influyeron para que saliera del show matutino Hoy Día, en donde consolidó su carrera en la industria del entretenimiento hispano en los Estados Unidos.

Daniel Sarcos dijo que hubo un distanciamiento debido a compromisos que él tenía en República Dominicana, pero sobre todo por choques con las jerarquías y reglas de la gerencia con las que no estaba de acuerdo, como restricciones en su forma natural de interactuar con sus compañeras.

“Yo nunca me he llevado muy bien con las jerarquías, sobre todo cuando no me respetan… cuando yo empiezo a ver gente que, con todas las horas de televisión que yo he hecho… me tratan como si nunca hubiera hecho televisión”, dijo.

Además, explicó que le restringieron ciertas acciones, algo con lo que no estaba de acuerdo: “Te empiezan a imponer unas reglas con las cuales no estás de acuerdo… ‘No saludes de beso a tu compañera’, ‘no le des la mano a tu compañera’, ‘no digas tal cosa’… ¿Pero por qué, si eso es lo que la gente quiere? La informalidad, el chiste”.

Otra crítica que lanzó el presentador fue: “Con todo el respeto que le tengo a mis hermanos mexicanos, pero el hecho de poner un calendario azteca detrás de ti no te garantiza el rating. Hubo gente que durante un tiempo le hizo mucho bien a la televisión en español, pero después se convirtieron en un lastre”.

Comentó que en algunas ocasiones intentaron marginarlo por su nacionalidad, ya que preferían a figuras mexicanas y de países de Centroamérica.

El venezolano se despidió del programa en 2018, una noticia que lamentó la audiencia, pues disfrutaba del talento y ocurrencias de Daniel Sarcos. Luego de esto, se ha centrado en otros proyectos de entretenimiento y negocios en los que ha demostrado su versatilidad.

