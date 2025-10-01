Alessandra Villegas habló de su boda con Daniel Sarcos y la elección del lugar

Alessandra Villegas se sinceró sobre cómo van los preparativos de su boda con el conductor venezolano Daniel Sarcos. Nada más aprovechó para mencionar que todavía se encuentran en este proceso y no han definido el país en el cual pretenden realizar la celebración junto a sus seres queridos, ya que desconocen si lo harán en territorio estadounidense o en otra nación.

“Estamos los dos en la planeación de la boda. Él es más femenino que yo. A él le encanta la fiesta. A él le encantan los matrimonios, lo que no le gusta son los divorcios. Estábamos por definir si iba a ser acá en Miami o, quizá, en República Dominicana, que ha sido como nuestra segunda casa por tanto tiempo. Una vez tengamos ya definido el lugar, nos faltan como que algunos detalles para hacerlo, comenzará la planificación de todo”, dijo a “Mamás Latinas”.

Villegas y Sarcos tienen una relación sentimental de más de una década y un hijo de por medio. Por ello, el mencionado medio se sinceró para reconocer cómo ha sido su relación durante todo este tiempo, ya que se llevan una gran diferencia de edad: estamos hablando de que el venezolano es mayor que ella 20 años, pero para ambos eso no ha sido un impedimento.

“El éxito para mí está en cada quien. Todas las relaciones enfrentan dificultades. El tema de la edad es un reto agregado porque así lo es. Nos hemos acoplado bastante bien; la palabra egoísmo, en mi caso, cada vez existe menos, si es que alguna vez existió. Él a veces habita en mi mundo, yo en el de él; nos respetamos muchísimo. Creo que la clave de nuestro éxito ha sido nuestro sentido del humor para llevar los problemas, el día a día, la cotidianidad, la rutina”, explicó.

Sin embargo, ella aseguró que es normal que las cosas vayan cambiando con el transcurso de los años que llevan juntos, pero ellos, de manera constante, han buscado las estrategias para no aburrirse el uno del otro y poder seguir manteniendo esa unión tan bonita, y más con un pequeño en el hogar.

“Obviamente, las parejas se desgastan con el tiempo; hay que reinventarse, trabajar en la pareja. Para nosotros, la base del éxito es que el egoísmo no existe en nuestra relación y el sentido del humor”, manifestó.

