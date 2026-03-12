¿El jugo pierde nutrientes si no lo tomas al momento?

Tomar el jugo verde inmediatamente para evitar que sus componentes se oxiden es una recomendación que se escucha frecuentemente entre nutricionistas y especialistas. Sin embargo, una ingeniera en alimentos le da un giro a esta narrativa y explica cuánto tiempo puede permanecer el jugo sin perder sus propiedades nutricionales y qué sucede realmente si no lo consumimos al instante.

Marian Zapien, ingeniera en alimentos, aclara que los jugos verdes mantienen sus beneficios aunque no se beban de inmediato.

Según la experta, los nutrientes no desaparecen mágicamente, con excepción de uno que es particularmente vulnerable: la vitamina C. Esta vitamina es extremadamente sensible al oxígeno, la luz y la temperatura.

El mito de los 5 minutos

Aunque algunas frutas contienen enzimas naturales que degradan los nutrientes cuando el jugo entra en contacto con el aire, esto no ocurre de forma fulminante. La experta desmiente que la pérdida de valor nutricional suceda en apenas 5 minutos o mientras te duchas.

Los efectos reales de la oxidación se producen:

Después de varias horas de exposición.

de exposición. Tras un día completo de almacenamiento, donde sí puede haber una reducción significativa.

Especialmente si el jugo permanece a temperatura ambiente, recibe luz directa o no está en un envase bien cerrado.

Nutrientes resistentes y el cambio de color

Otros componentes vitales como las vitaminas del complejo B, los minerales y diversos antioxidantes son mucho más estables y prácticamente no se pierden en el proceso.

Sobre el color oscuro que suele tomar el jugo cuando se deja en reposo, Zapien aclara que esto se debe a la acción de enzimas naturales (pardeamiento enzimático) y no significa, de ninguna manera, que el alimento haya perdido su valor nutricional.

Consejos de conservación

Los jugos verdes no pierden valor nutrional no lo los bebemos inmediatamente. Crédito: Shutterstock

En caso de que no puedas tomarlo en el momento, la mejor estrategia es optimizar su almacenamiento:

Utiliza un recipiente hermético (preferiblemente de vidrio). Mantén el jugo en el refrigerador. Asegúrate de que esté lejos de la luz.

