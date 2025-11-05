Dúo dinámico: Licuado de espinaca y naranja para impulsar energía y salud digestiva
El licuado de espinaca y naranja es un aliado hidratante con antioxidantes y vitaminas. Fácil de preparar, mejora digestión y aporta energía esencial
Los jugos verdes y licuados son aliados para mantenerse hidratado, consumir antioxidantes y vitaminas para comenzar el día con energía y mejorar la digestión. La combinación de espinacas y naranja aporta antioxidantes y micronutrientes esenciales clave para procesos digestivos y la vitalidad.
Preparar los jugos verdes es muy sencillo; es una manera de garantizar la ingesta de vegetales y frutas en una sola porción, lo que facilita incorporar verdes en la alimentación diaria y es una forma deliciosa de consumirlos.
Un jugo como el de espinaca y naranja es una “inyección” de micronutrientes difíciles de obtener en una sola comida sólida. Una taza de espinacas aporta mucha más vitamina K y folatos que lo que la mayoría consume en una ensalada rápida.
Espinaca: fuente de antioxidantes
La espinaca es uno de los vegetales verdes con mayor concentración de nutrientes, en especial antioxidantes, como polifenoles tales como ácido ferúlico, hesperidina y rutina. Estos compuestos actúan como defensores de las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres.
Este vegetal aporta buena dosis de clorofila, hierro, folatos, vitamina K, A y E, una combinación que aumenta la energía y la función metabólica.
Naranja: fibra y sabor para la digestión
La naranja le aporta un sabor delicioso al licuado con una carga de vitamina C, potasio y fibra, ayudando a reducir el colesterol LDL y a fortalecer el sistema inmunológico.
El dúo de espinaca y naranja hace de este jugo verde un aliado para mejorar la digestión por su alto contenido de fibra y por sus compuestos bioactivos, que ayudan a desechar las toxinas. Además, es bajo en calorías y, por ser rico en fibra, genera sensación de llenura, lo que retarda el hambre.
Receta de jugo de espinaca y naranja
El jugo de espinaca y naranja es un clásico de los jugos verdes, ya que esta combinación es deliciosa y fácil de preparar. Este jugo es versátil, ya que se le pueden sumar pepino, semillas de chía, jengibre, hielo o un poco de agua a gusto. A continuación, los ingredientes, las cantidades y la forma de prepararlo.
Ingredientes
- Taza de hojas frescas de espinaca.
- Naranjas grandes (peladas, sin semillas).
- Un trozo pequeño de jengibre fresco.
Modo de preparación:
- Lave y desinfecte las hojas de espinaca, escurra y reserve.
- Lave muy bien las naranjas, corte a la mitad y retire las semillas.
- En una licuadora agregue los gajos de naranja y licúe bien hasta obtener una textura líquida.
- Añada las hojas de espinaca y continúe licuando. Verifique el espesor y agregue agua si es necesario.
- Sirva y beba inmediatamente.
Incluir este licuado verde en la rutina diaria aumenta la ingesta de fitoquímicos (como los polifenoles de la espinaca y los flavonoides de la naranja) que no se encuentran en el agua o el azúcar procesado.
