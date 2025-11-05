Dúo dinámico: Licuado de espinaca y naranja para impulsar energía y salud digestiva

Los jugos verdes y licuados son aliados para mantenerse hidratado, consumir antioxidantes y vitaminas para comenzar el día con energía y mejorar la digestión. La combinación de espinacas y naranja aporta antioxidantes y micronutrientes esenciales clave para procesos digestivos y la vitalidad.

Preparar los jugos verdes es muy sencillo; es una manera de garantizar la ingesta de vegetales y frutas en una sola porción, lo que facilita incorporar verdes en la alimentación diaria y es una forma deliciosa de consumirlos.

Un jugo como el de espinaca y naranja es una “inyección” de micronutrientes difíciles de obtener en una sola comida sólida. Una taza de espinacas aporta mucha más vitamina K y folatos que lo que la mayoría consume en una ensalada rápida.

Espinaca: fuente de antioxidantes

Las espinacas son un vegetal de hoja verde rica en hierro y antioxidantes. Crédito: Shutterstock

La espinaca es uno de los vegetales verdes con mayor concentración de nutrientes, en especial antioxidantes, como polifenoles tales como ácido ferúlico, hesperidina y rutina. Estos compuestos actúan como defensores de las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres.

Este vegetal aporta buena dosis de clorofila, hierro, folatos, vitamina K, A y E, una combinación que aumenta la energía y la función metabólica.

Naranja: fibra y sabor para la digestión

El jugo de naranja aporta sabor y vitaminas. Crédito: Shutterstock

La naranja le aporta un sabor delicioso al licuado con una carga de vitamina C, potasio y fibra, ayudando a reducir el colesterol LDL y a fortalecer el sistema inmunológico.

El dúo de espinaca y naranja hace de este jugo verde un aliado para mejorar la digestión por su alto contenido de fibra y por sus compuestos bioactivos, que ayudan a desechar las toxinas. Además, es bajo en calorías y, por ser rico en fibra, genera sensación de llenura, lo que retarda el hambre.

Receta de jugo de espinaca y naranja

Los jugos verdes con los ingredientes adecuados pueden ser beneficiosos para la salud. Crédito: Shutterstock

El jugo de espinaca y naranja es un clásico de los jugos verdes, ya que esta combinación es deliciosa y fácil de preparar. Este jugo es versátil, ya que se le pueden sumar pepino, semillas de chía, jengibre, hielo o un poco de agua a gusto. A continuación, los ingredientes, las cantidades y la forma de prepararlo.

Ingredientes

Taza de hojas frescas de espinaca. Naranjas grandes (peladas, sin semillas). Un trozo pequeño de jengibre fresco.

Modo de preparación:

Lave y desinfecte las hojas de espinaca, escurra y reserve. Lave muy bien las naranjas, corte a la mitad y retire las semillas. En una licuadora agregue los gajos de naranja y licúe bien hasta obtener una textura líquida. Añada las hojas de espinaca y continúe licuando. Verifique el espesor y agregue agua si es necesario. Sirva y beba inmediatamente.

Incluir este licuado verde en la rutina diaria aumenta la ingesta de fitoquímicos (como los polifenoles de la espinaca y los flavonoides de la naranja) que no se encuentran en el agua o el azúcar procesado.

