Receta de jugo verde: potencia tu masa muscular con ingredientes nutritivos

Los jugos verdes son un impulso nutricional. Puedes tomarlos por la mañana para comenzar el día o después de un entrenamiento para reponer fuerzas. La combinación de frutas, vegetales y proteína en polvo hace del jugo verde un gran aliado nutricional.

Este jugo, lleno de antioxidantes, vitaminas, nutrientes y biocompuestos, es ideal para quienes buscan aumentar su masa muscular o completar su ingesta diaria de proteínas. Si haces ejercicio y necesitas recuperar los tejidos musculares o si sigues un régimen de alimentación específico, este jugo cumple ambas funciones.

¿Cuál es el efecto de los alimentos ricos en proteínas?

Las proteínas son claves en la reparación de los tejidos y en el fortalecimiento de la masa muscular, por lo que hay requerimientos mínimos de consumo diarios para promover su mantenimiento y su crecimiento. Incorporar en la alimentación alimentos ricos en proteína ayuda a cumplir las necesidades diarias.

El consumo de proteína es esencial para obtener energía y nutrientes. La cantidad recomendada varía: un adulto necesita, en promedio, 0,8 gramos por kilo de peso, mientras que atletas y personas mayores pueden requerir entre 1,2 y 2,0 gramos por kilo, según la OMS y la FAO.

Para optimizar sus beneficios, se aconseja consumir al menos 30 gramos de proteína en cada comida o distribuir la ingesta total a lo largo del día, hasta llegar a 90 gramos. Una dieta rica en proteína te puede ayudar a evitar los antojos de ultraprocesados y azúcares.

Beneficios de los ingredientes del jugo proteico

El jugo verde te brinda la oportunidad de consumir una gran cantidad de nutrientes, antioxidantes, micronutrientes y proteínas en una sola bebida. La clave está en los beneficios de cada ingrediente.

Proteína: Los suplementos son una forma efectiva de aumentar la ingesta de proteínas y ayudan a mejorar el rendimiento físico. Sin embargo, es importante recordar que son complementos que no sustituyen una dieta saludable. El Instituto Nacional de Salud (NIH) recomienda consultar a un nutricionista para verificar su efectividad según tu caso.

Manzanas: Son una de las frutas más saludables por ser fuente de fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos. Estudios epidemiológicos citados por la Biblioteca Nacional de Medicina atribuyen al consumo de manzana un menor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, asma y diabetes.

Espinacas: Es un alimento funcional con múltiples beneficios que lo han convertido en un ingrediente esencial en una alimentación saludable. Su composición nutricional es muy diversa, ya que contiene vitaminas, minerales y fitoquímicos. Estos últimos son claves para eliminar especies reactivas de oxígeno, prevenir el daño oxidativo, mejorar el metabolismo, combatir la inflamación, promover la defensa antioxidante y favorecer la secreción de hormonas de la saciedad, según un estudio publicado por Food and Function.

Receta de jugo verde proteico

La espinaca tiene propiedades depurativas que ayuna a desinflamar la barriga. Crédito: Shutterstock

Esta receta de jugo verde es muy sencilla de preparar. Originalmente, fue publicada por Infobae y lleva ingredientes fáciles de conseguir. No tiene mayor grado de complejidad hacerlo, solo recuerda que esta bebida no sustituye una comida, es vital seguir las recomendaciones de un nutricionista y beber el jugo sin colar, aumenta el aporte de fibras,

200 mililitros de agua

1 medida de proteína en polvo (sabor natural o vainilla)

1 manzana verde

1 taza de espinaca fresca

1/2 pepino

1 tallo de apio

1 limón

Jengibre

Modo de preparación:

1.- Desinfecte los vegetales, escurra y corte en trozos

2.- Agregue todos los ingredientes en una licuadora y licué hasta obtener una mezcla homogénea.

3.- Sirva y disfrute.

Sigue leyendo:

.Elimina parásitos con el protocolo 5×5: un jugo de zanahoria para limpiar el organismo

.¿Está a punto de cambiar el jugo de naranja? La FDA propone nuevas reglas

.Cómo el jugo de zanahoria y espinaca protege tu estómago de la gastritis

