Exfutbolista Éric Cantona critica a Trump por guerra con Irán: “El presidente debería ir al frente”

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado rechazo hasta en el mundo del deporte. Uno de sus últimos detractores fue el exjugador francés Éric Cantona, quien lanzó un desafío directo a Donald Trump.

En una entrevista para el Canal + de Francia, la leyenda señaló al presidente Donald Trump por impulsar un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente que se ha cobrado la vida de casi 2.000 personas, incluida la cúpula militar y el líder supremo Ali Jamenei.

Cantona fue aún más lejos en su crítica y planteó incluso la necesidad de una norma global que obligue a los líderes a ir al frente de guerra.

“Me gustaría crear una ley internacional que dijera que si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en ir al frente, en lugar de enviar a jóvenes de 18 años”, dijo el exjugador del Manchester United.

Eric Cantona se posiciona contra Donald Trump y denuncia la cobardía de los presidentes que inician conflictos armados.pic.twitter.com/ptEwPwkpe1 — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 11, 2026

Bajo la lógica del polémico exfutbolista, la creación de esta norma reduciría de forma considerable las guerras. ¿El motivo? Ningún presidente arriesgaría su vida.

“Cuando eres el opresor, envías a jóvenes de 18 años de tu propio país. Pero muchas veces en el otro lado no hay jóvenes de 18 años: son niños de tres años, de once. Personas inocentes, civiles. O soldados. Pero habría menos guerras si los líderes tuvieran que ir ellos mismos. Porque no hay tanta gente valiente”, analizó.

Cantona incluso llevó el tema al terreno personal al asegurar que no dejaría que cuatro hijos, entre 13 y 38 años, asistan a una guerra.

“Ninguno de mis hijos irá a la guerra. Cero. ¿Para qué? ¿Para quién? El Soldado Desconocido solo sirve para animar a otros a ir”, indicó.

Las declaraciones de Cantona coinciden con una ola de solicitudes en línea que impulsaban al hijo menor de Donald Trump a acudir como voluntario al frente.

El hashtag #SendBarron se volvió tendencia después de que usuarios criticaran la reacción de Donald Trump ante las primeras bajas estadounidenses en la guerra con Irán.

El 1 de marzo de 2026, tras confirmarse que tres soldados murieron, Trump expresó condolencias y afirmó que “probablemente habrá más”, lo que detonó la polémica.

Poco después se viralizó el sitio draftbarrontrump.com, creado el 28 de febrero por el exguionista de South Park Toby Morton, que satíricamente propone enviar a Barron Trump al frente.



