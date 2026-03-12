Hombre en Texas acusado de encerrar y dejar sin comida a su esposa discapacitada durante semanas

Un caso de presunto abuso extremo dentro de una vivienda de lujo en Texas ha conmocionado a la comunidad de Clear Lake, luego de que un hombre fuera arrestado acusado de mantener cautiva a su esposa discapacitada, privarla de alimentos y aislarla de cualquier contacto con el exterior.

El acusado, James Earl Johnson, fue detenido el 6 de marzo después de que la mujer lograra realizar una llamada de emergencia al 911 utilizando un teléfono celular que él habría dejado olvidado en la habitación donde la mantenía confinada. Según documentos policiales y judiciales citados por medios estadounidenses, la víctima llevaba semanas encerrada en una habitación de la mansión ubicada en 3906 Crown Ridge Court, sin acceso adecuado a comida, atención médica ni comunicación con otras personas.

Las autoridades sostienen que el caso representa un grave ejemplo de abandono y maltrato hacia una persona vulnerable, lo que podría acarrear una pena de hasta 20 años de prisión para Johnson si es declarado culpable.

La llamada desesperada al 911

De acuerdo con registros policiales, la mujer, de 46 años, permanecía confinada en una habitación de la residencia familiar cuando encontró el teléfono celular que Johnson había dejado sobre una mesa de noche. Aprovechando la oportunidad, marcó el número de emergencias para pedir ayuda.

Sin embargo, el llamado no duró mucho.

Según el reporte de las autoridades, Johnson presuntamente la agredió y colgó la llamada cuando descubrió que estaba intentando comunicarse con la policía. Aun así, el breve contacto fue suficiente para que los operadores del 911 alertaran a los agentes, quienes acudieron rápidamente al domicilio.

Cuando los oficiales llegaron a la propiedad, Johnson fue detenido en el lugar.

Alimentación mínima y riesgo para su salud

Durante el tiempo que permaneció encerrada, la mujer habría recibido únicamente “un huevo al día como alimento”, según información citada por autoridades y difundida por el medio Independent.

La Fiscalía sostiene que las condiciones en las que vivía la víctima eran extremadamente precarias y que el aislamiento, sumado a la falta de atención médica, puso en peligro su vida.

Además, la mujer padece una discapacidad, cuya naturaleza exacta no ha sido revelada públicamente, lo que agravaría la gravedad de los hechos.

Tras el rescate, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Su hijo adulto confirmó a la estación KTRK ABC Houston que su madre permanece hospitalizada, aunque no dio detalles sobre su estado de salud ni sobre el tipo de discapacidad que padece.

Las autoridades tampoco han divulgado públicamente su identidad para proteger su privacidad.

Cargos y proceso judicial

Después de su arresto, Johnson fue acusado de abandono y de infligir daño a una persona con discapacidad, delitos graves bajo la legislación del estado de Texas.

Según los fiscales, el acusado expuso de manera continua a la víctima a riesgos físicos y psicológicos severos al mantenerla aislada, con alimentación insuficiente y sin acceso a cuidados médicos.

Pese a la gravedad de los cargos, Johnson fue liberado posteriormente tras pagar una fianza de $100,000 dólares.

No obstante, el tribunal impuso varias restricciones mientras continúa el proceso judicial. Entre ellas, el acusado tiene prohibido:

* Tener cualquier tipo de contacto con la víctima.

* Regresar al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Johnson, quien trabaja como maestro electricista, deberá comparecer nuevamente ante la corte el 18 de marzo, fecha en la que se espera que continúe el avance del caso.

Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de hasta $10,000.

Antecedentes familiares y señales previas

Los investigadores también han comenzado a revisar el historial de la relación entre la pareja.

Registros del condado de Harris muestran que existieron demandas familiares previas en 2001 y 2002 relacionadas con manutención, aunque los documentos correspondientes permanecen sellados y no se conocen los detalles de las resoluciones.

Además, documentos judiciales indican que el 16 de noviembre de 2025 hubo un intento previo de contacto con la policía.

Ese día, agentes acudieron a la residencia tras recibir una llamada de emergencia. Sin embargo, no se presentó ninguna denuncia formal.

Según los registros, la mujer aseguró entonces que todo estaba bien. Las autoridades sospechan ahora que esa respuesta pudo haberse producido bajo presión, ya que Johnson presuntamente le había ordenado a ella y a sus hijos permanecer en silencio y no hablar con los oficiales.

El caso también ha generado conmoción entre los vecinos del exclusivo vecindario de Clear Lake, quienes aseguran no haber sospechado que algo tan grave ocurría dentro de la vivienda.

La propiedad donde presuntamente ocurrió el confinamiento es una mansión valorada en aproximadamente $1 millón, con una extensión cercana a los 2,000 metros cuadrados.

Johnson compró la casa en 2015. De acuerdo con registros de propiedad, la vivienda cuenta con 5 habitaciones y había sido el hogar de la pareja y sus hijos durante al menos 6 años.

A pesar de la aparente normalidad del entorno, residentes citados por medios como Independent y Daily Mail señalaron que nunca observaron señales evidentes de abuso o situaciones sospechosas.

Las autoridades aún investigan si otras personas vivían en la casa durante el período en que la mujer permanecía confinada y si algún miembro de la familia tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

Mientras la víctima continúa recibiendo atención médica, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cuánto tiempo permaneció realmente encerrada y si existieron otros episodios de abuso.

Los investigadores también buscan esclarecer si hubo fallas en intervenciones previas o señales que pudieron haber pasado desapercibidas.

