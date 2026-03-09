Maestro muere en broma de estudiantes y su esposa pide no procesar a los jóvenes

Un profesor de matemáticas de Georgia murió tras ser atropellado accidentalmente por uno de sus estudiantes durante una broma nocturna que terminó en tragedia. Aunque el alumno fue arrestado, la esposa del docente pidió que se retiren los cargos en su contra.

El fallecido fue Jason Hughes, de 40 años, docente de la escuela North Hall High School y padre de dos hijos. Según los reportes del caso, el profesor salió de su casa en Gainesville durante la noche lluviosa del jueves para sorprender a un grupo de alumnos que lanzaban papel higiénico en su jardín como parte de una broma estudiantil tradicional.

Mientras los jóvenes intentaban huir en sus vehículos al ser descubiertos, Hughes resbaló en la calle mojada frente a su vivienda. En ese momento fue atropellado por una camioneta conducida por Jayden Ryan Wallace, de 18 años, que formaba parte del grupo de estudiantes.

El docente fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió posteriormente a causa de las heridas.

Las autoridades arrestaron a Wallace en el lugar del accidente y lo acusaron de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, allanamiento ilegal y arrojar basura en propiedad privada.

El joven fue liberado posteriormente tras pagar una fianza de $11,080 dólares y deberá comparecer ante un tribunal el 1 de abril.

Otros cuatro estudiantes de 18 años —Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz— también fueron detenidos y acusados de allanamiento y de arrojar basura. Todos ya fueron liberados y se espera que comparezcan ante la justicia.

La esposa pide que retiren los cargos

Sin embargo, tras el accidente, la reacción de la familia del docente sorprendió a muchos.

La esposa del profesor, Laura Hughes, también educadora en la misma escuela, pidió públicamente que se retiren los cargos contra los cinco estudiantes involucrados.

“Esta es una tragedia terrible y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine las vidas de estos estudiantes”, afirmó en una declaración publicada por The New York Times.

Según explicó, su esposo no salió a reprender a los jóvenes por la broma, sino porque estaba emocionado por sorprenderlos en el acto.

Laura Hughes también aseguró que el profesor tenía una relación cercana con sus estudiantes y que su familia cree que procesarlos penalmente iría en contra de los valores que él defendió durante su vida.

“Esto sería contrario a la dedicación de toda la vida de Jason de invertir en las vidas de estos niños”, señaló.

El comunicado de la escuela

Tras la muerte del profesor, el Hall County School District emitió un mensaje dirigido a estudiantes y padres recordando los riesgos de las bromas durante la temporada previa al baile de graduación.

En un comunicado difundido en redes sociales, el distrito instó a los alumnos a evitar actividades que puedan causar daños a la propiedad o poner en peligro a otras personas.

En años anteriores, algunas de estas bromas —conocidas entre los estudiantes como “guerras” entre cursos— habían provocado incidentes y daños materiales. El distrito advirtió que este tipo de conductas puede derivar en consecuencias penales y afectar la participación en ceremonias escolares.

De acuerdo con testimonios citados en el caso, la casa de Hughes era un objetivo habitual en ese juego estudiantil, ya que bromear en la vivienda de un profesor otorgaba más “puntos” dentro de la tradición.

En la comunidad educativa, Hughes ha sido recordado como un maestro comprometido, un mentor cercano para sus alumnos y un padre dedicado a sus dos hijos.

Sigue leyendo:

– Adolescente muere baleado afuera de guardería infantil a plena luz del día en Nueva York

– Ladrón de negocio ecuatoriano en NJ usó Google en su teléfono para traducir y amenazar

– Hispana perdió la vida en choque en Queens, Nueva York: amigo conductor acusado