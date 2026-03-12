Jomari Goyso cuenta las razones por las que antes estaba negado a trabajar en televisión

El presentador español Jomari Goyso tuvo una profunda conversación con Maity Interiano en la que reveló detalles de su vida y su trayectoria profesional, incluyendo la resistencia que sintió al comienzo para trabajar en la televisión.

“El destino me puso porque fue parte del destino y cuando pasó, dije: ‘De aquí soy’”, señaló el también experto en belleza.

En la entrevista, explicó que antes de entrar a la TV vivió una época en Los Ángeles y estaba distante de las personas porque se estaba encontrando. “Me insultaban mucho por mi físico, por todo. Entonces era una búsqueda de yo sentirme guapo, sentirme bien”, destacó.

Esta ciudad hizo que se relajara, en especial por todas las críticas que sintió.

Jomari Goyso reconoció que muchas personas se le acercaban y no era recíproco por la forma en como se sentía consigo mismo. Sin embargo, la TV le ayudó a sentirse amado. “Eso sanó ese muro que yo tenía”, destacó.

En lugar de estudios de lujo, eligió ir a las calles con el programa Primer Impacto para estar con su gente: “Yo quiero ir al salón que ellos van, porque yo quiero ir a su mundo, yo quiero sentarme en su cocina” .

El conductor del programa Despierta América reconoció que, pese a todos los años que tiene en la industria, ha entendido que su trabajo lo hace para sentirse bien consigo mismo. “Mi forma de ser no es para complacer… para eso me tendría que importar mucho lo que la gente piensa de mí y me importa un carajo”, afirmó.

Explicó también que vive en una sociedad donde a la gente le molesta ver a alguien libre, pero él se mantiene firme: “Yo soy yo, no hago las cosas para complacer a nadie, yo hago las cosas para estar bien yo”.