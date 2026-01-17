‘En España le están dando con todo’: Jomari Goyso opina del caso de Julio Iglesias

Jomari Goyso habló del reciente comunicado que Julio Iglesias publicó para defenderse de las acusaciones de presunto abuso sexual que hay en su contra.

El conductor de televisión intervino en el segmento Sin Rollo, del programa Despierta América, para analizar la situación que enfrenta el cantante español.

En el debate que se armó en el set, dijo que el artista lanzó este comunicado de manera muy inteligente, asesorado por abogados, para comenzar su defensa ante la opinión pública por los duros señalamientos que hay en su contra.

“Es un post en Instagram, de un hombre poderoso, que seguro que le ha preguntado a 40 abogados, porque es lo que todos haríamos en este momento. De corazón, te aseguró que no lo ha hecho, lo ha hecho desde la inteligencia y asesorado”, afirmó.

Jomari Goyso dijo que el tema, sobre todo en España, es muy álgido, con comentarios a favor y otros en contra. Sin embargo, consideró que es necesario que se esclarezca todo debido a que los hechos que denuncian ocurrieron sin testigos.

“Ellas (las víctimas), asumo, entendían que no iba a ser tan fácil acabar con un hombre o darle duro a un hombre o probar algo que ha pasado en intimidad y nadie ha visto. No ha visto ni su amiga Ana Obregón ni nadie que ha salido a defenderlo porque son cosas que pasan en la intimidad”, afirmó.

En este sentido, añadió: “En este momento, en España, le han estado dando con todo, porque están saliendo y están llamando muchas personas que han compartido con él y han explicado cosas que les han pasado”.

Sin embargo, reconoció que también hay un gran grupo de personas que lo ha respaldado.

¿Qué dijo Julio Iglesias?

Este viernes 16 de enero, el famoso compartió un mensaje en defensa de las recientes acusaciones que han hecho en su contra. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, señaló el artista.

Además de esto, comentó: “Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Este caso ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento, debido a la popularidad y trayectoria del cantante español.