Los shows musicales que habrá en los Premios Oscar 2026

Los organizadores de los Premios Oscar 2026, los 98º Premios de la Academia, preparan una gala con el foco puesto en la música. Presentada por Conan O’Brien, la ceremonia del 15 de marzo incluirá montajes escénicos inspirados en las dos producciones más influyentes del año, la película récord “Sinners” y la animación de éxito mundial “KPop Demon Hunters”.

Los productores Raj Kapoor y Katy Mullan adelantaron que buscan ir más allá del formato habitual: “Estos momentos del espectáculo son más que simples actuaciones, se convierten en homenajes cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narración, y por qué estas películas conectaron tan profundamente con el público de todo el mundo”, explicaron.

Un inicio vibrante inspirado en “KPop Demon Hunters”

El primer segmento de la noche estará dedicado al universo de “KPop Demon Hunters”, que en pocos meses se transformó en un fenómeno global. El show abrirá con una mezcla de instrumentistas tradicionales coreanos junto a coreografías de danza contemporánea que evocan el folclore que nutre la historia.

Como parte del montaje, las voces del grupo ficticio HUNTR/X (o Huntrix) con sus tres integrantes Rumi, Mira y Zoey, interpretarán “Golden”, el tema nominado al Oscar que se volvió una de las canciones más comentadas del año. El objetivo del equipo creativo es capturar la estética energética de la película y trasladarla al escenario como un pequeño concierto cinematográfico.

“Sinners”, la película más nominada, llega al escenario

El segmento dedicado a “Sinners” buscará recrear la dimensión emocional que la música tiene dentro de la película. La puesta contará con Miles Caton y Raphael Saadiq interpretando “I Lied To You”, acompañados por una formación de lujo que mezcla danza, blues, soul y presencia escénica.

Entre los artistas confirmados se encuentran la bailarina Misty Copeland, los guitarristas Eric Gales y Buddy Guy, la cantante Brittany Howard y el virtuoso Christone “Kingfish” Ingram. También participarán Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, en una propuesta diseñada para reflejar la estética visual característica de la cinta.

Este número es uno de los más esperados de la noche por la cantidad de talentos reunidos y por la relevancia histórica de “Sinners”, que llega como la producción con más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.

Más invitados para una gala que apuesta por la música

La producción sumará además la participación del tenor Josh Groban y del prestigioso “Los Angeles Master Chorale”, un ensamble que ha colaborado en innumerables proyectos cinematográficos. Ambos aportarán matices vocales a una noche que combina espectáculo, homenaje y emoción en partes iguales.

Los responsables de la ceremonia adelantaron que aún quedan nombres por anunciar, por lo que se esperan más incorporaciones en los días previos al evento.

