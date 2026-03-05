Wagner Moura, uno de los latinos favoritos para el Oscar

El nombre de Wagner Moura vuelve a sonar con fuerza en la temporada de premios. El actor brasileño, conocido por su intensidad en pantalla y por elegir proyectos con fuerte contenido político, se posiciona como uno de los latinos con más posibilidades de llegar al Oscar gracias a su trabajo en la película “El agente secreto”.

La cinta sitúa su historia en el Brasil de 1977, un momento marcado por casi quince años de dictadura militar. En ese escenario, Moura interpreta a un investigador universitario que se convierte en blanco del régimen, lo que abre una mirada íntima sobre la persecución política en el país.

El relato se extiende durante tres horas y apuesta por un retrato profundamente local. Lejos de suavizar sus rasgos culturales para el público internacional, la película abraza el ambiente del noreste brasileño. El calor sofocante de Recife se siente en cada escena, los personajes transitan las calles en pleno Carnaval y los vinilos de la Música Popular Brasileña acompañan los momentos más cotidianos.

El diálogo también está cargado de referencias culturales y leyendas urbanas de Recife, algunas de ellas incluso desconocidas para parte del propio público brasileño. Esa decisión de mantener intacta la identidad cultural del relato es justamente lo que ha despertado interés fuera del país.

Un cine brasileño que habla con su propia voz

En los últimos años, varios directores han optado por contar historias profundamente ancladas en la cultura brasileña sin intentar adaptarlas a un molde internacional. Esa mirada, lejos de limitar su alcance, ha llamado la atención de festivales y premios.

Renata Almeida Magalhães, presidenta de la Academia Brasileña de Cine, explicó esta paradoja. Según la ejecutiva, el éxito internacional llega cuando los cineastas vuelven a mirar su propio país. La clave, en sus palabras, está en “redescubrir” Brasil “sin ser un pastiche de Hollywood”.

Magalhães también ha señalado que en varias de las producciones recientes el propio país funciona como un protagonista más: “Brasil es un personaje más” y está “maravillosamente bien retratado” en películas que han logrado reconocimiento fuera de sus fronteras.

Títulos como “El agente secreto” o “Aún estoy aquí” forman parte de esa ola que ha despertado un nuevo interés por el cine brasileño en el circuito internacional.

Wagner Moura, un puente entre Brasil y Hollywood

La presencia de Wagner Moura en el panorama global ha sido clave para ese proceso. A lo largo de los últimos años, el actor ha construido una carrera que conecta producciones locales con proyectos de alcance internacional.

Su papel en la serie “Narcos”, estrenada en 2015, lo convirtió en un rostro conocido para audiencias de todo el mundo. Más recientemente apareció en la película “Civil War”, estrenada en 2024, lo que posicionó más su presencia en el cine estadounidense.

Moura, sin embargo, suele recordar sus raíces cada vez que aparece en eventos internacionales. Incluso en discursos públicos mantiene una frase en portugués, un gesto que subraya su vínculo con la industria de su país.

“Hay un lado que es muy bonito por la atención que la película ha recibido desde entonces. Eso no pasa todo el tiempo. Es una película brasileña recibiendo toda esa atención. Son muchos meses ya en eso, hablando con la gente y recibiendo críticas muy buenas”, expresó el actor en diálogo con CNN En Español.

Esa trayectoria también le ha valido reconocimiento fuera del ámbito cinematográfico. El diario “The Washington Post” lo incluyó entre las 50 personas más influyentes de Estados Unidos, destacando tanto su trabajo artístico como su disposición a expresar sus convicciones políticas.

El impulso que figuras como Moura han dado al cine brasileño también ha abierto puertas para nuevos directores. Realizadores como Kleber Mendonça Filho o Walter Salles han encontrado un escenario internacional más receptivo que el que tuvieron generaciones anteriores.

