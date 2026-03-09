Premios Oscar 2026: Récords que podrían romperse en esta edición

La próxima edición de los premios Óscar podría dar lugar a varios récords históricos durante la premiación. Durante las nominaciones se batieron varios récords, como el mayor número de nominaciones en la historia con ‘Sinners’, película que obtuvo 16 menciones.

Cuando se anuncien los ganadores de cada categoría, es posible que se rompan varios récords el próximo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Las películas ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’, esta última con 13 nominaciones, son las más nominadas de la noche. Ambas compiten por la posibilidad de superar la marca de 11 estatuillas en una noche, récord que poseen clásicos del cine como Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003).

El director Ryan Coogler, de ‘Sinners’, podría convertirse en el primer director negro en ganar en la categoría ‘Mejor Director’. En esta categoría, Chloe Zhao (Hamnet) puede convertirse en la primera mujer en obtener dos veces el premio a Mejor Dirección.

Sean Penn, nominado por su papel en ‘One Battle After Another’ como ‘Mejor Actor de Reparto’, podría sumar una tercera estatuilla en su carrera, integrando el selecto grupo de actores que cuentan con más de dos premios Oscar.

Emma Stone, nominada por Bugonia, podría hacer historia si gana nuevamente en la categoría ‘Mejor Actriz’. La actriz podría igualar la marca de Frances McDormand, quien cuenta con tres estatuillas en la categoría ‘Mejor Actriz’.

Wagner Moura, nominado por ’El Agente Secreto’, podría convertirse en el primer actor brasileño en ganar en la categoría ‘Mejor Actor’ y en cualquier categoría. En esta misma categoría, Stellan Skarsgård, nominado por ‘Sentimental Value’, podría ser el primer actor sueco en ganar un Oscar.

En la categoría femenina de interpretación, las actrices nominadas podrían hacer historia al ganar una estatuilla para sus respectivos países. Jesse Buckley (Hamnet), Renate Reinsve (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Wunmi Mosaku (Pecadores) podrían convertirse en las primeras actrices irlandesas, noruegas y nigeriana, respectivamente, en ganar un Oscar.

Diane Warren ostenta el récord de 17 nominaciones al premio Óscar en la categoría de Mejor Canción Original, pero nunca ha ganado un Oscar en 50 años de carrera. Este año también está nominada por “Dear Me” de Relentless y podría finalmente ganar un Oscar. En esta categoría, la canción ‘Golden’ de la película animada Las guerreras K-Pop podría convertirse en la primera pieza de K-pop en obtener un Oscar.

