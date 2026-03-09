Premios Oscar 2026: Fecha, hora y dónde ver la máxima premiación del cine

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará 98ª edición de los premios Oscar, el magno evento que reconoce lo mejor del cine durante el último año.

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga reconocimientos en diferentes categorías a las producciones destacadas durante el último año.

La ceremonia se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un emblemático lugar que ha sido el escenario de este importante evento desde hace décadas.

Decenas de artistas, actores, actrices, productores, directores, vestuaristas y demás especialistas están nominados en esta edición. La Academia, conformada por aproximadamente 9,905 miembros votantes, elegirá a los ganadores en cada una de las categorías.

Los premios Oscar reconocen las categorías técnicas como Mejor Sonido, Diseño de Producción, Montaje, Edición, entre otros. Sin embargo, durante la ceremonia, el foco principal está en las categorías más populares como ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Director’, ‘Mejor Actor de Reparto’ y ‘Mejor Actriz de Reparto’.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de los premios Oscar 2026?

La transmisión oficial comenzará a las 7:00 p.m. (ET) y 4:00 p.m. (PT). Podrás disfrutarlo en la cadena ABC y en la plataforma de streaming Hulu. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Quién será el conductor?

El conductor y comediante Conan O’ Brien será el anfitrión de la ceremonia, por segunda vez en su carrera.

Algunos de los presentadores confirmados para anunciar a los ganadores son Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore y Kumail Nanjiani.

¿Cuáles son las películas más nominadas?

La película ‘Sinners’, de Ryan Coogler, se convirtió en la primera película en lograr 16 nominaciones a los Oscar, superando la marca de 14 nominaciones que lograron ‘Titanic’ en 1996 y ‘Lalaland’ en 2016.

En segundo lugar se encuentra ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson, que cuenta con 13 nominaciones.

