Luis Malagon dice adiós al Mundial 2026 con México por lesión

Luis Ángel Malagón se despide del Mundial 2026 con la selección de México tras confirmarse una ruptura del tendón de aquiles.

El América confirmó la lesión de Malagón este miércoles tras el partido de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union.

Malagón se lesionó durante el primer tiempo del partido y tuvo que ser retirado en camilla. Esto reduce las opciones en la portería de cara a la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio.

El guardameta del América fue titular para México el año pasado cuando el Tri ganó la Liga de Naciones y la Copa Oro. Aunque recientemente estuvo luchando por el puesto con Raúl Rangel, quien ha sido titular en cinco de los últimos ocho partidos de la selección nacional.

“Dolido y triste, con el alma destrozada”, publicó Malagón en su cuenta de Instagram. “Intento comprender la situación y me pregunto por qué. El sueño parece desvanecerse, pero sé que algún día Dios me dará una respuesta”.

Lesión de Malagón abre la puerta a Guillermo Ochoa

La lesión del portero del América podría abrir un puesto en la convocatoria para Guillermo Ochoa, quien busca estar en su sexto Mundial de fútbol.

Ochoa está con el AEL Limassol de Chipre donde lleva 21 partidos disputados, de 23 fechas, y ha encajado 32 goles con cinco porterías imbatidas.

México, que abrirá la Copa del Mundo el 11 de junio, deberá pensar en las lesiones con Javier Aguirre como entrenador.

“Las lesiones afectan a todos en el mundo del fútbol, ​​pero como entrenador de México, me preocupa la cantidad significativa de jugadores lesionados que tenemos y el tiempo que puede tardar su recuperación”, dijo el mes pasado el entrenador de la selección nacional, Javier Aguirre.

En los últimos días otros equipos han sufrido bajas como Rodrygo con Brasil, que se despidió del Mundial tras sufrir una rotura de ligamentos.

