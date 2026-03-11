Mundial 2026: ¿Quién ocupará el lugar de Irán tras retirar su participación?

La selección de Irán, que forma parte del grupo G del Mundial 2026, no acudirá al torneo, debido al conflicto con Estados Unidos e Israel. Ahmad Doyanmali, Ministro de Deportes del país asiático, anunció que “no hay condiciones para participar” después del ataque aéreo del pasado 28 de febrero y donde murió el líder Alí Jameneí.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, aseveró Doyanmali en una entrevista con DPA, según reseña el diario Marca.

Pese al acercamiento del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que Donald Trump le expresó que “Irán es bienvenido a participar en el torneo”, el combinado no acudirá al Mundial 2026 que empieza el 11 de junio.

Quién ocupará el lugar de Irán en el Mundial 2026

Ahora que existe una confirmación oficial sobre la baja de Irán en la Copa del Mundo, el reglamento de la FIFA ya deja claro que el puesto debe ser ocupado por otra selección asiática. Y en el escenario actual del cuadro clasificatorio, debe ser la selección de Irak.

Además, el artículo 6.2 del reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 señala que Irán tendría que asumir una dura multa económica, además de posibles sanciones deportivas posteriores.

“Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275,000 euros ($320,000 dólares) como mínimo. Si una federación participante se retirara del Mundial en los 30 días previos al primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 550.000 euros ($640,000) como mínimo“, indica la normativa.

Por qué Irak podría ocupar el lugar de Irán en el Mundial 2026

Todo es cuestión de desempeño y mérito deportivo. En el Mundial 2026 ya estaban clasificadas ocho selecciones de Asia: Irán, Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón y Jordania. Además, el equipo de Irak debe disputar el repechaje B que da otro cupo al torneo.

El 31 de marzo, en Monterrey, Irak se jugará el boleto ante la vencedora del partido entre Bolivia y Surinam.

Pero ahora la selección podría clasificarse automáticamente, tras el abandono de Irán, por ser la que llegó más lejos en la Confederación Asiática. Incluso, ese repechaje no tendría que disputarse: clasificarían Irak y el vencedor del Bolivia-Surinam.

Los rivales de Irak también serían otros. En su repechaje, Irak busca meterse en el grupo I, con Francia, Senegal y Noruega. Sin embargo, al reemplazar a Irán entraría directamente en el grupo G, con Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

Pero ojo con Irak y el conflicto en Oriente Medio

Pese a quedar directamente favorecida por el hecho de que Irán retiró su participación de la Copa del Mundo, Irak también vive momentos de incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio.

Según informa el diario AS, el australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, denunció las dificultades que se están presentando para salir del país y viajar a México para disputar el repechaje. En este sentido, la federación de Irak ya solicitó a la FIFA que postergue el playoff, algo que parece complicado.

Si los jugadores no encuentran las condiciones para viajar desde su país, la FIFA tendría que dejar por fuera a Irak y tampoco sería la selección que reemplace a Irán.

En este último escenario, Emiratos Árabes Unidos sería la selección que avance al Mundial 2026, por ser la más cercana en clasificarse después de Irak.

La selección de Irak, el 18 de noviembre de 2025, cuando avanzó al repechaje para la Copa del Mundo 2026. Crédito: Hadi Mizban | AP

