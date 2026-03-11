FIFA aseguró que selección de Irán es “bienvenida” a Estados Unidos para el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló este miércoles a través de sus redes sociales que sostuvo un encuentro clave con el presidente de los EE.UU., Donald Trump, para coordinar los preparativos finales del torneo que iniciará el próximo 11 de junio.

Según el máximo dirigente del fútbol mundial, Trump reiteró que el equipo de Irán es “bienvenido” para competir en el certamen, una declaración de peso considerando que la selección persa tiene programados sus tres partidos de fase de grupos en sedes estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.

No obstante, el camino hacia el debut iraní el 15 de junio ante Nueva Zelanda sigue lleno de obstáculos logísticos y políticos. Aunque en noviembre pasado el gobierno estadounidense garantizó visados para los jugadores y el cuerpo técnico, se mantiene la restricción para los aficionados iraníes alegando motivos de seguridad nacional.

Ante la incertidumbre, Infantino ha apelado a la naturaleza unificadora del deporte, afirmando que un evento de esta magnitud es más necesario que nunca para reunir a la gente. “Doy las gracias sinceramente al Presidente de los Estados Unidos por su apoyo, ya que demuestra una vez más que el Fútbol une al Mundo”, expresó el directivo.

Con el reloj marcando solo 93 días para la inauguración, la FIFA se mantiene vigilante ante la evolución de la situación en Irán.

Sigue leyendo:

·Fútbol de Brasil: 23 expulsados en batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro (Video)

·Mundial 2026: ¿Quién ocupará el lugar de Irán tras retirar su participación?

·Mauricio Pochettino no descarta entrenar al Real Madrid: “Todo a su tiempo”