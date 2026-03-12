Mark DeRosa admite que se confió tras casi eliminación de EE.UU. en Clásico Mundial

Estados Unidos tuvo que depender de otros resultados para conseguir la clasificación en el Clásico Mundial de Béisbol, algo que el manager Mark DeRosa pensó que tenía asegurado antes.

DeRosa expresó que su comentario prematuro sobre Estados Unidos antes de enfrentar a Italia fue simplemente una “declaración demasiado confiada”.

“Es solo una declaración demasiado confiada sobre ‘Hot Stove’, y punto”, dijo DeRosa. “Y es mi culpa. Me sentía bien con nuestra situación después de México”.

DeRosa también habló del nuevo comienzo que tiene el equipo estadounidense, repleto de estrellas, ahora que su derrota ante Italia no fue fatal para sus aspiraciones al título.

“Una nueva oportunidad para los chicos, sin duda”, dijo. “Nos pusimos en una situación difícil. Nos quitamos el sombrero ante Vinnie Pasquantino e Italia, de verdad. Llegamos a ese partido con demasiada confianza y recibimos una gran llamada de atención”.

DeRosa detalló que EE.UU se quedó celebrando tras victoria a México sin clasificar

El manager de Estados Unidos detalló que el equipo se quedó a celebrar en el clubhouse luego de la victoria 5-3 sobre México que los ponía 3-0. Aunque este resultado aún no los clasificaba a la siguiente fase.

“Mira, pasar tiempo juntos en un vestuario es todo lo que siempre soñé con crear”, dijo DeRosa. “Hay que aceptar esto rápidamente e intentar crear un equipo. Que esos jugadores invitaran a los entrenadores y que pudiéramos pasar tiempo juntos y disfrutar de una gran victoria que no habíamos tenido en 20 años fue algo que, miré a mi alrededor, fue súper especial para mí”.

Algunos aficionados se quejaron que DeRosa no sabía que se jugaba la clasificación con una derrota ante Italia y por ello no usó a sus mejores jugadores.

“Creo que hay un par de narrativas falsas por ahí. Pero no, era muy consciente de que teníamos que ganar ese partido considerando todos los escenarios posibles”, comentó.

Estados Unidos se enfrentará a Canadá en los cuartos de final como visitante tras quedar segundo en el Grupo B detrás de Italia.

