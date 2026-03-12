Más de 70 congresistas encabezados por AOC y Murray presentan proyecto que busca hacerle justicia salarial a trabajadoras domésticas

NUEVA YORK – La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), y la senadora de Washington, Patty Murray, ambas demócratas, lideran un proyecto de ley que busca hacerle justicia salarial a las empleadas de cuidado en el hogar.

De ser aprobada, “Fair Wages for Home Care Workers Act” (Ley de Salarios Justos para los Trabajadores de Cuidado Domicilio) garantizaría que más de 3 millones de trabajadores del hogar tengan las mismas protecciones básicas que otros grupos laborales, en específico, el derecho a un salario mínimo federal y al pago de horas extras.

“El Congreso tiene la obligación moral de proteger a quienes cuidan de nuestras comunidades más vulnerables, y los trabajadores de atención domiciliaria son la columna vertebral de nuestro sistema de atención a largo plazo”, dijo Ocasio-Cortez por medio de un comunicado de prensa este jueves.

“Me enorgullece presentar la Ley de Salarios Justos para los Trabajadores de Atención Domiciliaria junto con la senadora Patty Murray para finalmente codificar las protecciones que merecen nuestros trabajadores de atención domiciliaria, incluyendo el salario mínimo y las horas extras, y prevenir futuros ataques a sus medios de vida”, añadió la congresista de origen boricua.

Murray planteó que, ante la función vital que cumple este personal en la atención a personas mayores y/o con discapacidad, merecen, como mínimo, las protecciones laborales básicas.

“En lugar de apoyar a estos trabajadores, Donald Trump quiere revocar una norma que garantiza que los trabajadores de atención domiciliaria reciban el mismo salario mínimo básico y las mismas protecciones para las horas extras que el resto de las personas…Este proyecto de ley garantiza que los trabajadores de atención domiciliaria y los trabajadores domésticos tengan al menos las protecciones salariales básicas que merecen y puedan seguir ganando un salario justo por una jornada de trabajo arduo. Sin lagunas legales, excepciones ni sabotajes por parte de un presidente multimillonario sin idea de lo que hacen”, declaró la senadora.

La propuesta de ley, que es respaldada por más de 79 congresistas, entre representantes y senadores, enmendaría la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) de 1938 bajo la que se creó el salario mínimo y el pago de horas extras para la mayoría de los trabajadores en EE. UU.,

Aunque en el 1974 el Congreso modificó el estatuto para incluir a los trabajadores de cuidado en el hogar, la enmienda quedó con una laguna legal que permitió la exclusión de la mayoría de los trabajadores de este sector. En el 2013, el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL) amplió las protecciones laborales para la mayoría de estos obreros y estableció regulaciones.

Sin embargo, en julio pasado, la Administración Trump revirtió las normas y encaminó acciones para despojar a estos empleados de los referidos derechos. Prácticamente, se derogó la norma del Gobierno de Barack Obama.

Para el 31 de julio pasado, la División de Salarios y Horas (WHD) dejó de reforzar el cumplimiento de los empleadores con estos derechos, lo que se traduciría en que paguen menos del salario mínimo federal por hora y el tiempo por horas extras.

Bajo el plan de Trump y su equipo, “más de una cuarta parte de todos los trabajadores de atención domiciliaria del país perderán inmediatamente su derecho al salario mínimo federal y a las protecciones de horas extras”, expuso una hoja de datos divulgada en el comunicado encabezado por las congresistas.

La legislación cuenta con el apoyo de más de 85 organizaciones, entre las que se encuentran 1199SEIU, ACLU, Adhikaar for Human Rights and Social Justice, la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades (AAPD).

Ai-jen Poo, presidenta de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, indicó que no se puede permitir que derechos fundamentales como los mencionados queden a merced de la Administración Trump.

“Nuestra necesidad de cuidados aumenta cada día, pero seguimos tratando al personal de atención domiciliaria como algo desechable. No podemos permitir que el derecho fundamental a un salario mínimo y a las horas extras quede a merced de esta Administración. Revocar estas protecciones perjudicaría a una fuerza laboral que ya atraviesa dificultades y a los millones de familias que dependen de sus cuidados. La Ley de Salarios Justos para los Trabajadores de Atención Domiciliaria es nuestra oportunidad de finalmente consagrar estas protecciones en la ley federal y ayudar a garantizar que los trabajadores que contribuyen a la dignidad de nuestros seres queridos mayores y con discapacidad también puedan trabajar con dignidad”, expuso Poo.

Leslie Frane, vicepresidenta ejecutiva de SEIU, resaltó cómo las medidas implementadas por el gobierno federal afectarían desproporcionadamente a mujeres de color.

“Las trabajadoras del cuidado a domicilio mantienen con vida a nuestros padres y abuelos. Sin embargo, a muchas todavía se les paga menos que el precio de una taza de café por hora. Esta fuerza laboral está compuesta principalmente por mujeres de color que han sido infravaloradas durante generaciones. Reducir las protecciones salariales es inmoral”, afirmó Frane.

Lee Saunders, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales, señaló que la falta de beneficios laborales disuade a personas de optar por este oficio.

“Los salarios de pobreza están alejando a los cuidadores de este sector vital, dejando a las familias sin apoyo, a los hospitales y residencias de ancianos desbordados, y a las personas mayores y con discapacidad en riesgo de perder la libertad de vivir con dignidad en sus propios hogares. El Congreso debe actuar ahora para proteger a estos trabajadores esenciales y a las familias que dependen de ellos. En nombre de los miles de miembros de AFSCME en el sector de la atención domiciliaria, agradecemos al senador Murray y a la congresista Ocasio-Cortez por presentar esta importante legislación e instamos al Congreso a aprobarla ya”, declaró Saunders.