McDonald’s ofrecerá menús económicos de entre $5 y $3 comenzando en abril

McDonald’s anunció nuevos cambios en su estrategia de precios con el objetivo de atraer a clientes que buscan opciones más económicas al momento de comer fuera de casa. A partir de abril, la cadena de comida rápida ampliará su menú de valor con promociones que incluirán productos desde $5 y algunas opciones incluso por $3 o menos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para reforzar su posición en el mercado de comidas rápidas a precios accesibles.

Actualmente, McDonald’s ya cuenta con el menú promocional McValue, que incluye combos desde $5, pero la compañía planea ampliar esas ofertas en los próximos meses.

Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, explicó durante una llamada con inversionistas que la empresa busca atraer a consumidores con presupuestos ajustados y mantener su liderazgo en el segmento de precios bajos.

Según Kempczinski, el objetivo es proteger su posición de liderazgo en valor.

La cadena ha impulsado varias iniciativas de precios accesibles en los últimos años.

En 2024 lanzó los combos McValue de $5 y, en 2025, agregó una promoción que permitía comprar ciertos productos por $1 al adquirir otro artículo a precio completo.

Nuevas promociones desde $3

Con el nuevo plan que comenzará en abril, McDonald’s introducirá ofertas adicionales dentro del menú económico.

Según información reportada por The Wall Street Journal, muchos de los nuevos descuentos estarán enfocados en el desayuno, un segmento donde la compañía ha observado una buena respuesta entre consumidores de ingresos más bajos.

Uno de los combos que se ofrecerán incluirá un McMuffin, papas hash brown y café por aproximadamente $4.

Además, la cadena planea lanzar un menú especial de $3 que incluirá productos como el biscuit de salchicha y una caja de cuatro nuggets de pollo.

Estas nuevas promociones reemplazarán la oferta actual que permite comprar un segundo producto por solo $1 después de adquirir otro a precio completo.

Estrategia para atraer a clientes sensibles al precio

La empresa informó a sus franquiciatarios que continuará adaptando su menú para responder a las necesidades cambiantes de los consumidores.

En un mensaje enviado a operadores de la cadena, McDonald’s señaló: “Hemos logrado avances increíbles juntos y seguimos comprometidos a satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes”.

La compañía no ha detallado todavía todos los productos que formarán parte del nuevo menú económico, pero se espera que más opciones se anuncien conforme se acerque la fecha de lanzamiento en abril.

La ampliación del menú de valor llega en un momento en que muchos consumidores buscan alternativas más baratas para comer fuera, mientras las cadenas de comida rápida compiten por atraer a clientes sensibles al precio.

