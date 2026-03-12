Qué hacer con un smartphone viejo: 8 trucos para reutilizarlo

Si tienes un smartphone viejo guardado en un cajón, y al menos enciende, sácalo ahora mismo. Aunque ya lo hayas reemplazado por un modelo más reciente, no significa que el dispositivo haya perdido toda su utilidad. La tecnología tiene muchos trucos.

Un teléfono viejo sigue siendo, en esencia, una pequeña computadora con conexión a internet, cámara, pantalla táctil y capacidad para instalar aplicaciones. Mientras el equipo todavía encienda y funcione con normalidad, puede convertirse en una herramienta útil para distintas tareas dentro de casa o en la vida cotidiana.

A continuación, te compartimos algunas formas prácticas de darle una segunda vida a ese dispositivo que parecía olvidado.

8 trucos para que tu smartphone viejo reciba una nueva oportunidad

1. Reproductor multimedia dedicado

Un smartphone antiguo puede transformarse en un centro portátil para escuchar música, ver películas descargadas o reproducir podcasts.

Al usarlo para entretenimiento, se evita llenar el almacenamiento del teléfono principal y también se reduce el consumo de batería del dispositivo que se utiliza a diario. Incluso puede convertirse en el equipo ideal para el gimnasio, viajes o salidas donde no se quiere arriesgar el teléfono más nuevo.

2. Dispositivo para niños

Si hay niños en casa, un teléfono antiguo puede utilizarse para juegos, aplicaciones educativas o videos infantiles.

La clave está en activar controles parentales y limitar el acceso a ciertos contenidos. De esta manera, los menores pueden usar un dispositivo sin tener acceso a información personal, correos electrónicos o aplicaciones sensibles que están en el teléfono principal.

3. Teléfono de respaldo para emergencias

Tener un segundo teléfono disponible puede ser útil si el dispositivo principal se pierde, se daña o se queda sin batería.

Mantenerlo cargado y con algunas aplicaciones básicas instaladas permite contar con una alternativa en momentos inesperados. También es recomendable actualizar el sistema operativo hasta donde sea posible para garantizar un funcionamiento más seguro.

Lee también: ¿Vale la pena comprar el nuevo iPhone 17e? El más “barato” de 2026

4. Cámara de vigilancia doméstica

Con la ayuda de aplicaciones especializadas, un smartphone viejo puede convertirse en una cámara para vigilar la entrada de la casa, el garaje o incluso a una mascota cuando no hay nadie en el hogar.

Para utilizarlo de forma segura es importante establecer contraseñas fuertes, revisar los permisos de las aplicaciones y asegurarse de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi protegida.

5. Un teléfono dedicado a las finanzas

Otra opción interesante es destinar el dispositivo exclusivamente a aplicaciones bancarias, billeteras digitales o herramientas de gestión financiera.

Al tener menos aplicaciones instaladas, se reduce el riesgo de exposición a programas maliciosos o enlaces sospechosos. También se recomienda activar bloqueo con contraseña, PIN largo o biometría si el equipo lo permite.

6. Centro de autenticación digital

Muchas plataformas utilizan verificación en dos pasos para proteger las cuentas. Un teléfono antiguo puede convertirse en el dispositivo dedicado a almacenar aplicaciones de autenticación.

Al mantener estas herramientas separadas del teléfono principal, se añade una capa adicional de seguridad para el acceso a correos electrónicos, redes sociales y otros servicios en línea.

7. Control remoto para el hogar

Algunos smartphones antiguos todavía funcionan muy bien como controles remotos para televisores inteligentes, reproductores multimedia o dispositivos del hogar conectado.

Incluso pueden utilizarse para manejar luces inteligentes, enchufes programables o asistentes de voz. Tener un dispositivo destinado a estas tareas evita depender del teléfono principal para cada función.

8. Navegador para el auto o la bicicleta

Un smartphone viejo también puede instalarse como navegador permanente en el coche o en la bicicleta.

Con aplicaciones de mapas y música, el dispositivo puede funcionar como GPS sin exponer el teléfono principal a vibraciones, golpes o altas temperaturas. Si se conecta a una fuente de energía, puede utilizarse durante trayectos largos sin preocuparse por la batería.

Aprovechar un teléfono antiguo de estas maneras no solo permite ahorrar dinero, sino también prolongar la vida útil de un dispositivo que aún puede cumplir muchas funciones.

Te puede interesar:

· Netflix dejará de funcionar en millones de dispositivos: qué cambia desde hoy

· Cómo leer los mensajes antiguos de un grupo de WhatsApp si te acabas de unir

· Qué hacer con una moto vieja: 3 trucos para sacarle dinero