Netflix dejará de funcionar en millones de dispositivos: qué cambia desde hoy

Netflix comenzó a retirar silenciosamente el acceso a su plataforma en millones de dispositivos antiguos. La medida afecta principalmente a televisores inteligentes, reproductores multimedia y consolas que ya no cumplen con los requisitos técnicos de la aplicación.

Según reportes difundidos en medios británicos, la actualización impactaría a más de 87 millones de equipos en todo el mundo que utilizan versiones obsoletas del software.

La empresa no anunció una “caída masiva”, sino una eliminación progresiva de compatibilidad con sistemas antiguos.

¿Por qué Netflix elimina dispositivos?

La razón es técnica. Netflix actualiza constantemente su plataforma para mejorar seguridad, calidad de imagen y nuevas funciones. Los dispositivos más antiguos no pueden soportar nuevos estándares de cifrado ni las actualizaciones de seguridad.

También tienen limitaciones de compatibilidad con streaming en alta resolución y con las funciones interactivas recientes.

Para la empresa, mantener soporte para hardware obsoleto implica mayores riesgos de seguridad y mayores costos operativos.

Qué dispositivos podrían verse afectados

Aunque Netflix no publicó una lista exhaustiva en este anuncio, históricamente las eliminaciones han afectado:

Smart TV con más de 8 a 10 años de antigüedad.

Reproductores Blu-ray con apps integradas.

Algunos modelos antiguos de Roku.

Consolas de generaciones anteriores.

Dispositivos con sistemas operativos que ya no reciben actualizacione.s

El cambio no impacta en televisores nuevos, teléfonos inteligentes recientes ni dispositivos de streaming modernos.

Cómo saber si tu equipo dejará de funcionar

Hay señales claras:

La app deja de abrir.

Aparece un mensaje indicando que el dispositivo ya no es compatible.

No se puede actualizar la aplicación.

Si eso ocurre, la cuenta no se pierde. Solo deja de funcionar en ese equipo específico.

Qué opciones tienen los usuarios

Si tu televisor o dispositivo deja de ser compatible, hay alternativas simples: puedes conectar un dispositivo de streaming externo (como Fire TV, Roku reciente o Apple TV), usar una consola moderna o transmitir desde el celular mediante HDMI.

O quizá sea hora de cambiar a un Smart TV actualizado. Pero, en la mayoría de los casos, no es necesario cancelar la suscripción.

No es algo nuevo. Netflix ha eliminado compatibilidad con dispositivos antiguos en varias ocasiones durante la última década. Es parte de su estrategia de modernización tecnológica.

Lo que genera atención ahora es la magnitud estimada de equipos afectados.

El trasfondo

Las plataformas de streaming compiten cada vez más en calidad de imagen (4K, HDR), seguridad y funciones personalizadas. Eso exige mayor capacidad de procesamiento. A medida que la tecnología avanza, el soporte a hardware viejo se vuelve inviable.

En resumen, Netflix no está “cerrando”, pero sí actualizando su ecosistema. Si tu dispositivo tiene muchos años y deja de funcionar hoy, el problema no es tu cuenta, sino el hardware. Y la solución, en la mayoría de los casos, es conectar un dispositivo más moderno.

