¿Vale la pena comprar el nuevo iPhone 17e? El más “barato” de 2026

El modelo más “barato” o accesible del catálogo iPhone para este 2026 ya fue presentado por Apple. Se trata del iPhone 17e, una nueva versión que intenta ajustar la fórmula de su predecesor (iPhone 16e) sin alterar el precio de $599 dólares. ¿Merece la pena comprarlo?

La comparación no solo se basa en el 16e, sino también frente a otros competidores de iPhone, de gama media, que pueden costar lo mismo o incluso menos.

“Con la extraordinaria resistencia a los rayones del Ceramic Shield 2, chip A19 de última generación, cámara Fusion de 48 MP, carga inalámbrica rápida con MagSafe, USB‑C y almacenamiento inicial de 256 GB. Es mucho iPhone. Por menos”, destaca el sitio web de Apple en su presentación del iPhone 17e.

Lo nuevo que trae el iPhone 17e

A primera vista, el iPhone 17e mantiene muchas características del modelo anterior. Conserva la pantalla OLED de 6.1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz y diseño con muesca tradicional. No incluye tecnología ProMotion ni pantalla siempre encendida, funciones reservadas a modelos superiores.

Sin embargo, sí incorpora cambios relevantes:

Chip A19 , el mismo que debutó en la línea iPhone 17, aunque con un núcleo gráfico menos.

, el mismo que debutó en la línea iPhone 17, aunque con un núcleo gráfico menos. MagSafe con carga Qi2 de hasta 15W , una ausencia muy criticada en el 16e.

, una ausencia muy criticada en el 16e. Módem C1X 5G , más rápido y eficiente que el anterior.

, más rápido y eficiente que el anterior. Conectividad actualizada: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y red Thread .

. Nuevo color rosa suave, además de negro y blanco.

El precio se mantiene en $599 para las versiones de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

iPhone 17e vs iPhone 16e (y algunos modelos Android)

En términos de diseño y pantalla, el 17e y 16 e son prácticamente idénticos. La diferencia principal está en el interior y en la carga inalámbrica.

En cámaras no hay cambios. Mantiene el sensor principal de 48 MP y cámara frontal de 12 MP. Tampoco incorpora lente ultra gran angular ni teleobjetivo. Si buscas mayor versatilidad fotográfica, tendrás que subir a modelos superiores.

La incorporación de MagSafe es uno de los cambios más prácticos, ya que permite usar accesorios magnéticos y carga más rápida.

El chip A19 ofrece mayor eficiencia y mejor desempeño general frente al A18 del iPhone 16e. Aunque no iguala a los modelos Pro, garantiza varios años de actualizaciones de iOS.

La conectividad es otro punto fuerte. El nuevo módem C1X promete mejor velocidad 5G y menor consumo energético. La presencia de WiFi 7 lo coloca a la altura de estándares recientes, algo que puede marcar diferencia a largo plazo.

Respecto a los modelos Android, el iPhone 17e enfrenta rivales como el Google Pixel 10 y el Samsung Galaxy S25 FE, que suele rondar los $500 en promociones.

¿Merece la pena comprar el iPhone 17e?

El iPhone 17e no reinventa la gama media, pero corrige uno de los puntos débiles del 16e al incluir MagSafe y mejorar el procesador. Para quienes ya están dentro del ecosistema de Apple y buscan un iPhone actualizado sin pagar más de $700, puede ser una opción lógica.

Si vienes del iPhone 16e, el salto no es indispensable. Pero si usas un modelo más antiguo o quieres entrar al ecosistema con un equipo moderno y soporte a largo plazo, el 17e cumple con lo necesario en 2026 sin subir el precio.

