Qué hacer con una moto vieja: 3 trucos para sacarle dinero

Tener una moto vieja, guardada en el garaje o el patio, significa que no sabes qué hacer con ella. No estás solo, porque sucede más de lo que parece, sin embargo, ese vehículo olvidado aún puede convertirse en una fuente de dinero si tomas decisiones estratégicas.

En Estados Unidos existen varias formas de aprovechar una motocicleta antigua, incluso cuando ya no funciona. Desde venderla por piezas hasta restaurarla o donarla, hay alternativas que pueden generar ingresos o beneficios económicos.

A continuación, te compartimos tres opciones que pueden ayudarte a sacarle provecho a una moto que ya no utilizas.

Qué hacer con una moto vieja

1. Venderla completa o por partes

La forma más rápida de obtener dinero es vender la motocicleta. Incluso si ya no funciona, todavía puede tener valor para otros compradores.

Una opción viable es ofrecerla en plataformas de anuncios como Facebook Marketplace o en sitios de clasificados como Craigslist, donde muchas personas buscan motos usadas para reparar o usar como proyecto mecánico.

Si el vehículo está demasiado deteriorado, otra alternativa es venderlo a un desguace o “junk yard”. Estos negocios suelen comprar motocicletas por su valor en metal o por las piezas que aún pueden reutilizarse.

También existe la posibilidad de venderla por partes. Componentes como el motor, las llantas, el tanque o el sistema de escape pueden tener demanda entre mecánicos o aficionados que necesitan repuestos específicos.

2. Restaurarla y aumentar su valor

Convertir la moto vieja en un proyecto de restauración es otra alternativa que puedes probar. Según expertos, muchos entusiastas de las motocicletas disfrutan recuperar modelos antiguos y devolverles su apariencia original.

El proceso suele comenzar con desmontar completamente la moto para evaluar qué piezas pueden repararse y cuáles deben reemplazarse. Algunas partes se pueden pulir o cromar nuevamente, mientras que otras requieren pintura o tapicería nueva.

Si el modelo tiene valor entre coleccionistas o es de una marca reconocida, una restauración bien hecha puede aumentar considerablemente su precio en el mercado. En algunos casos, una motocicleta restaurada puede venderse por varias veces el valor que tendría en estado abandonado. Recuerda que estamos en la era de la refabricación.

Considera esto siempre: antes de iniciar el proceso conviene verificar que se tenga el título de propiedad del vehículo. Sin este documento, venderla más adelante puede resultar complicado.

Componentes como el motor, las llantas, el tanque o el sistema de escape de una moto vieja pueden tener demanda entre mecánicos o aficionados. Crédito: Irfan moosa | Shutterstock

3. Donarla y obtener un beneficio fiscal

Si no deseas invertir tiempo en vender o restaurar la moto, existe una tercera opción: donarla a una organización benéfica.

En Estados Unidos hay entidades que aceptan vehículos usados, incluso cuando no funcionan. Estas organizaciones suelen encargarse de recoger la motocicleta, venderla o reciclarla, y el donante puede recibir un comprobante que sirve para solicitar una deducción en su declaración de impuestos.

Este beneficio puede reducir el monto que se paga al Servicio de Impuestos Internos (IRS) al presentar la declaración anual.

Antes de donar el vehículo, es importante revisar también el estado del título de propiedad. Si la motocicleta fue declarada pérdida total por una aseguradora, podría tener un “salvage title”, un documento que certifica daños importantes.

