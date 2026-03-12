(VIDEO) Mesera acosada por turista en Puerto Rico por su dominio del inglés se sintió despreciada

NUEVA YORK – Una de las meseras acosada y agredida verbalmente por una turista en un restaurante en Puerto Rico por, supuestamente, no hablar bien el inglés reveló que la mujer y sus acompañantes actuaban impacientes desde que llegaron.

“Desde que llegaron, ellas estaban como impacientes. Querían que todo fuera rápido. Entonces, yo las llevo a sentar, les doy el menú, las atiendo?me dicen las bebidas (que quieren). Yo entro, procedo a dejarle las bebidas a la bartender, y, tan pronto la bartender procede a hacer las bebidas, yo voy atrás porque, cuando me dieron las bebidas, me dieron la orden de la comida. Cuando llego a buscar las bebidas, ella entró a buscar las bebidas. No pasó, yo creo que ni dos minutos, cuando voy y saco las bebidas para llevárselas, ella me las arrebata de las manos”, relató Kiarelis Torres a Noticentro.

La empleada de Mama Mia 00738 en Fajardo argumentó que se mantuvo serena para tratar de que el incidente no escalara.

“Me quedé tranquila, porque si me pongo en la misma mentalidad de ellas…Ella viró otra vez; me quitó las bebidas de las otras dos personas que estaban en la mesa, como que me empujó un poco y se las llevó”, contó Torres sobre el incidente reportado el 5 de marzo.

Sobre su dominio del inglés, la trabajadora argumentó que no lo habla perfectamente, pero se defiende.

“No es que yo sepa un inglés brutal, pero sí sé defenderme, como dice cualquier boricua”, indicó la puertorriqueña, al tiempo que señaló que en todo momento atendió al grupo en inglés.

Torres añadió que sintió que la clienta estadounidense trató de despreciarla con su comportamiento.

“Es feo porque nosotros nos levantamos día a día para poder luchar por nuestras familias. Muchos tenemos hijos; tratamos de dar el mejor servicio todo el tiempo, y que vengan personas de afuera a querer hacernos menos porque el idioma no es como el de ellos es como que…”, expresó haciendo un gesto de decepción.

Otra mesera entrevistada por la televisora dijo que, desde que estaban en la mesa, las turistas parecían estar burlándose del dominio del inglés de su compañera.

“Ellas tiraron como un comentario que entre ellas mismas lo entendían, pero se sabía que era por la manera en que ella estaba hablando el inglés. Obviamente, no es con la misma fluidez que ella lo va a hablar. No es el mismo idioma el nuestro que el de ellos. Pero aquí todos, si no lo saben, por lo menos lo intentan

Parte de las imágenes de cámaras de seguridad que compartieron los encargados del establecimiento en su página de Facebook muestra a las extranjeras sentadas en el exterior conversando, y en otro momento, cuando entran al local.

En una segunda secuencia grabada en el interior de comercio, se ve a la iracunda con otra de las mujeres.

La revoltosa insistentemente le cuestiona a gritos a la empleada detrás del mostrador que por qué no habla inglés bien si Puerto Rico es Estados Unidos.

“This is America”, repite la mujer.

En un punto, otro trabajador le pide a personal de vigilancia que la saque.

La controversia por el video que se ha vuelto viral trae a la mesa la discusión sobre la condición territorial de Puerto Rico que se reflejan en el uso del idioma.

Aunque en Puerto Rico, tanto el inglés como en español son idiomas oficiales y muchos boricuas entienden y dominan ambos idiomas, por motivos culturales, el de uso cotidiano es el español.

La mayoría de agencias y tribunales también utilizan el español en sus procedimientos.

Por más de 400 años, Puerto Rico fue colonia de España, antes de que EE.UU. tomara posesión del territorio en el 1898.

