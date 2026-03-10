Repudio por video de turista que le exige a empleada de restaurante en Puerto Rico que hable bien el inglés: “This is America”

NUEVA YORK – Un video que muestra a una turista exigiéndole a empleados de un restaurante en Puerto Rico que hablaran inglés porque “esto es Estados Unidos” (“This is America”) ha provocado disgusto e indignación dentro y fuera de la isla luego de que se populariza en redes sociales.

Las imágenes que se volvieron virales fueron captadas por cámaras de seguridad en Mama Mia 00738 en Fajardo, el pasado 5 de marzo.

En la grabación, reseñada por varios medios en la isla luego de que los propietarios del lugar la divulgaran en su cuenta de Facebook, se ve a una empleada cara a cara con dos turistas en el área del mostrador. Otras dos mujeres se encontraban en el grupo, pero en una mesa en el exterior.

La extranjera problemática, prácticamente, a gritos, le exigió a la cajera que hablara inglés más fluido porque “esto es Estados Unidos” (“This is America”).

“Esto es EE.UU. y usted es de EE.UU.”, cuestionó la turista.

“¿Qué pasa?”, continuó airada.

En medio de la diatriba, que inició a eso de las 8:20 p.m., se aprecia a otros empleados y clientes que observan sorprendidos la escena mientras intentan continuar como si nada pasara.

Las turistas fueron expulsadas del lugar por uno de los empleados que ordenó: “Ustedes se tienen que ir”. Otro pidió al “guardia” que las sacaran.

También se escucha la voz de un hombre expresando: “¿Cómo llegamos a esto?” y “No se puede llegar a esto”.

La encargada del negocio Nayira Gavino Gutiérrez dijo a El Nuevo Día que fue la primera vez que tuvieron que enfrentar un incidente como el reseñado.

“La mesera entiende el inglés, y se defiende, aunque no lo hable perfecto como los americanos. No es la primera vez que atendemos turistas, pero sí la primera vez que enfrentamos una situación así”, declaró la comerciante.

De acuerdo con Gavino Gutiérrez, a la trabajadora le afectó emocionalmente el trato de las extranjeras.

“La nena comenzó a llorar, yo le dije que no se preocupara ni lo cogiera personal, y que siguiera trabajando y dando un buen servicio como siempre”, relató.

Posteriormente, ingresaron a Google Reviews reseñas negativas y con alegaciones falsas, según denunciaron los operadores del establecimiento.

Sobre esto, los administradores de la página del restaurante en Facebook compartieron la siguiente declaración: “Tras que fueron unas GROCERAS y mal educadas desde que llegaron, también se tomaron la molestia de escribir cosas que no son reales”.

“Primero, la Sra. mayor ‘parecía y actuaba’ como una persona que estaba pasada de copas. Segundo, con sus comentarios hicieron sentir mal a la mesera, porque ella no domina bien el idioma inglés, tan es así que ella decidió pasarle la mesa a su compañero, y, aún así, una de ellas se paró a decirle cosas negativas seguido por la Sra. Mayor”, añadieron.

El secretario del DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor), Hiram Torres Montalvo, afirmó que en Puerto Rico no existe una ley que obligue a los comercios a ofrecer sus servicios en un idioma específico.

“Cada establecimiento tiene la libertad de organizar su servicio. No hay requisito legal de que los empleados tengan que hablar español o inglés o que los menús deban estar en un idioma o el otro”, indicó al referido medio.

En caso de cualquier inconveniente por la barrera del idioma, Torres Montalvo aconsejó utilizar herramientas de traducción o pedir la comida por “Uber Eats”.

“Sea más juicioso el momento de seleccionar el establecimiento que quiere ir. Si sabe que el establecimiento donde quiere ir no hablan su idioma, haga los arreglos. Puede ir acompañado con alguien que lo habla o utilizar herramientas de traducción en los teléfonos o ordenar por Uber Eats si está disponible. Todas estas herramientas están para hacerle la vida más fácil tanto a los locales como a los turistas”, emplazó el secretario del DACO.

En un video en las redes sociales de la agencia, el funcionario argumentó que cada negocio se limita el derecho de admisión.

“La realidad, hoy día, en los comercios es que en Puerto Rico no se les tiene que exigir necesariamente a los empleados que hablen inglés. Eso es algo dependiendo de cada establecimiento comercial, el tipo de clientela que recibe, el público que los auspicia, pues ellos toman la determinación de qué idioma, si alguno, le pueden exigir a sus empleados para que puedan comunicarse con sus clientes. De igual manera, hay que entender que de igual manera cada establecimiento se reserva el derecho de admisión. Cuando ustedes ven esos rotulitos pegados en los establecimientos comerciales. Eso significa que el dueño del negocio tiene la potestad, porque es su negocio, de determinar que una persona, ya sea por su conducta o la manera que va vestida, dependiendo esas reglas que tengan los establecimientos comerciales, si le va a permitir el acceso”, afirmó.

Por la condición territorial, el español y el inglés son idiomas oficiales en Puerto Rico. Sin embargo, por motivos culturales, el lenguaje de uso diario o cotidiano en el archipiélago es el español, aunque muchos entienden y pueden hablar el inglés.

