Brasil prohíbe la entrada a asesor de Trump que quería visitar a Jair Bolsonaro en prisión

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que su gobierno prohibió la entrada al país de Darren Beattie, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, quien había solicitado autorización para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro en la cárcel donde cumple una condena por golpismo.

La decisión la anunció Lula durante un evento en Río de Janeiro, en el que explicó que el funcionario estadounidense no podrá ingresar a Brasil mientras continúe un conflicto diplomático por la cancelación de visas a autoridades brasileñas por parte de Washington.

“Ese americano que dijo que vendría a visitar a Jair Bolsonaro fue prohibido de entrar. Yo lo prohibí mientras no liberen los visados de mi ministro de Salud”, declaró el mandatario durante la reinauguración de un área del Hospital Federal de Andaraí.

El presidente brasileño se refería a la cancelación de la visa de su ministro de Salud, Alexandre Padilha, así como de su esposa y de una hija de 10 años. Según Lula, esa medida fue adoptada por el gobierno de Trump como represalia por el programa brasileño que contrata médicos cubanos para trabajar en zonas aisladas del país.

“Omisión y falsificación” de información relevante

Fuentes diplomáticas brasileñas explicaron a EFE que el visado de Beattie fue revocado debido a la “omisión y falsificación” de información relevante sobre el propósito de su viaje al momento de presentar la solicitud en Washington.

De acuerdo con la cancillería brasileña, inicialmente se le concedió una visa para participar en un evento en São Paulo, pero el gobierno se enteró a través de la prensa de que el asesor estadounidense también planeaba visitar a Bolsonaro en prisión.

La cartera de Exteriores indicó que ese hecho constituye un motivo legal suficiente para negar el visado, conforme a la legislación brasileña y a normas internacionales aplicadas en situaciones similares.

El episodio ocurrió después de que el magistrado Alexandre de Moraes, quien lleva el proceso judicial contra Bolsonaro, autorizara esta semana que Beattie visitara al expresidente el 18 de marzo en el centro penitenciario donde se encuentra recluido.

Sin embargo, tras una consulta del juez sobre el caso, debido a que el asesor solicitó cambiar la fecha de la visita, el canciller Mauro Vieira advirtió que un encuentro entre un asesor del presidente de Estados Unidos y el exmandatario brasileño en prisión podría interpretarse como una “injerencia indebida” en un año electoral.

Beattie se desempeña como asesor sénior para política de Brasil en el Departamento de Estado y había solicitado autorización para reunirse con Bolsonaro incluso antes de pedir encuentros oficiales con representantes del gobierno brasileño.

Según explicó la cancillería, el funcionario estadounidense únicamente había informado que su viaje tenía como objetivo participar en una conferencia sobre minerales críticos y mantener reuniones oficiales con autoridades brasileñas, sin mencionar la intención de visitar al líder ultraderechista.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión tras ser declarado culpable de participar en la planificación de un intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula da Silva.

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