Checo Pérez queda último al Sprint de China por fallas: “Es muy frustrante”

Checo Pérez admitió “que es muy frustrante” las fallas del monoplaza de Cadillac luego de quedar de último en la clasificación al Sprint del Gran Premio de China.

Un problema con la bomba de combustible le impidió al piloto mexicano salir a la clasificación que lo obliga a salir desde el último puesto de la parrilla.

“Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema”, lamentó el veterano piloto, de regreso tras un año fuera de la parrilla.

El piloto mexicano no pudo asegurar que el equipo de Cadillac pueda resolver el problema de la bomba de combustible en 24 horas para el sprint de este sábado, pero que lo intentarán.

“El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no”.

“Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (…) Por ahora no hemos encontrado una solución, y espero de verdad que pronto la hallemos”, añadió.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.

Max Verstappen también se molesta tras quedar octavo en clasificación del GP de China

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aireó hoy su frustración tras la sesión clasificatoria para la carrera al esprint de este sábado en Shanghái, en la que partirá desde la octava posición: “Ha sido un desastre”.

“El día entero ha sido un desastre en términos de ritmo. (…) Sin agarre, sin equilibrio, perdiendo un montón de tiempo en las curvas. Y claro, debido a eso, empiezas a provocar otros pequeños problemas. Pero el principal para nosotros son las curvas”, explicó el cuatro veces campeón mundial en declaraciones posteriores a la sesión.

