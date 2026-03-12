Max Verstappen cambió su simulador para jugar Mario Kart tras su descontento con la nueva F1

Max Verstappen se mostró descontento con el estado de las nuevas regulaciones en la Fórmula 1 y se vuelve uno de los campeones del mundo que ha sido contundente en la crítica frente a esto. Durante una conferencia de prensa oficial de la FIA previa al Gran Premio de China, Verstappen logró sintetizar su opinión de una manera cómica e irónica.

El neerlandés se quejo de la gestión de la energía en los nuevos autos como así también de los adelantamientos artificiales que esto genera durante la carrera y que se pudo ver en el Gran Premio de Australia la semana pasada, llegando a cifras impresionantes comparadas con el año pasado y por lo tanto con el ciclo de regulaciones pasado.

El piloto se refirió a la situación en un tono cómico e irónico durante la conferencia de prensa “He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador con la Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los champiñones, pero las conchas azules, no tanto”, declaró Verstappen haciendo alusión a sus críticas de la máxima categoría y su cambio de regulaciones como así también marcando su descontento al comparar un juego con la competencia y decir que es mas barato.

"Ich habe den Simulator gegen meine Nintendo Switch getauscht. Ich trainiere ein bisschen Mario Kart, die Pilze kann ich dort schon ziemlich gut einsetzen." 😅🔊#Verstappen #MarioKart #Formel1 #Joke #Racing pic.twitter.com/kqBluv8vL7 — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) March 12, 2026

Crítica detrás del humor

Detrás del humor, sin embargo, se esconde una crítica que el piloto de Red Bull Racing viene sosteniendo desde hace meses: la sensación de que el nuevo reglamento redujo el protagonismo del piloto en favor de una compleja administración de la energía del motor.

El neerlandés reconoció que mantiene conversaciones con la FIA y con la Formula One Management para introducir cambios que mejoren el espectáculo.

“Hablé con la FOM y la FIA y estamos trabajando hacia algo que espero que mejore todo”, explicó.

Verstappen dejó claro que no se siente resignado frente al rumbo actual de la categoría y que confía en que puedan implementarse ajustes en el reglamento en el corto plazo.

“Sin duda no estoy resignado para los próximos años. Espero que para el año que viene podamos dar un buen salto adelante. Hay algunas opciones que estamos debatiendo”, señaló.

Más allá de las discusiones técnicas, el piloto también admitió que actualmente encuentra mayor disfrute en otras disciplinas del automovilismo.

Competirá en las 24 horas de Nürburgring

Verstappen confirmó que competirá en las 24 horas de Nürburgring, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

“Es una de las mejores carreras del mundo. Muchos amigos la corrieron y dicen que es una experiencia increíble”, explicó.

Verstappen también mencionó su interés en disputar otras competencias emblemáticas como las 24 Horas de Le Mans o carreras en circuitos históricos como Spa-Francorchamps.

“El ambiente es distinto, quizá más de la vieja escuela y con menos política. Eso es algo que disfruto mucho”, comentó.

Max Verstappen will compete in the 24h Nürburgring!



The four-time Formula 1 world champion will compete in the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring for the first time in 2026, driving a Mercedes-AMG GT3 alongside Lucas Auer, Jules Gounon and Daniel Juncadella.



Verstappen has been… pic.twitter.com/9rVjyH7yIs — Nürburgring (@nuerburgring) March 9, 2026

