Colombia, Brasil y México piden un alto el fuego inmediato en Oriente Medio

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México pidieron este viernes un alto el fuego inmediato en Oriente Medio como primera medida para iniciar una negociación de paz.

El pronunciamiento ocurre al cumplirse dos semanas de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán, que ha respondido con ataques a otros países de la región.

Los tres subrayaron en un breve comunicado “la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”.

“En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”, señaló.

Igualmente manifestaron su “disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

COMUNICADO CONJUNTO MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL.



“México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática”. pic.twitter.com/HO89iwX0rH — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 13, 2026

La guerra en Irán comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades de ese país.

Irán contestó con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países árabes vecinos, causando la extensión del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que la guerra de Irán “avanza rápidamente” y reiteró su visión optimista sobre su desarrollo, para el cual no ha presentado un calendario previsto.

La guerra ha causado la muerte de más de 1,300 personas en Irán, mientras que en Israel al menos 10 personas han perdido la vida y 14 militares estadounidenses han fallecido en distintos países por los ataques iraníes.

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