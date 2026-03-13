Esto es lo que costó la primera semana de guerra con Irán y lo que EE.UU. podría haber comprado con ese dinero

La primera semana de operaciones militares de Estados Unidos contra Irán costó más de $11,300 millones de dólares en gasto militar, de acuerdo con un reporte que presentó el Pentágono al Congreso este miércoles 11 de marzo de 2026.

Los datos difundidos este viernes incluyen el costo de municiones, despliegue de fuerzas y operaciones militares. Sin embargo, analistas advierten que si el conflicto se prolonga, el gasto podría dispararse y generar un impacto negativo en la economía estadounidense, particularmente en la inflación y los precios de la energía.

¿Cuánto ha gastado Estados Unidos en los primeros días de guerra?

Si bien el presupuesto otorgado al Departamento de Guerra para 2026 fue de $800,000 millones, los altos costos de una guerra tecnológica como la actual, podrían consumir grandes cantidades de dinero, si el conflicto se prolonga más de lo estimado.

Las primeras fases de un conflicto militar suelen ser las más costosas debido al despliegue inicial de armamento y personal. Por ello, para su incursión en Irán, se reportaron gastos superiores a los $11,300 millones en los primeros seis días de operaciones militares.

El informe señala que solo en los primeros dos días se gastaron unos $5,600 millones en municiones y armamento, incluyendo misiles de largo alcance y bombas guiadas de precisión.

Analistas militares indicaron que el gasto depende de la intensidad del conflicto, pero sus estimaciones para este conflicto son de entre $800 millones y $2,000 millones por día de operaciones militares.

“Las primeras fases de cualquier guerra moderna implican un despliegue masivo de tecnología y logística extremadamente costosa”, señalaron expertos consultados por Associated Press y CNN.

Por qué las guerras modernas son tan costosas

Las operaciones militares actuales utilizan un volumen importante de tecnología avanzada para mejorar su precisión.

Entre los gastos principales se encuentran:

Misiles guiados de precisión, con un costo de entre $1 millón y $4 millones cada uno

con un costo de entre Operaciones de aviones de combate , con un costo estimado superior a $30,000 por hora de vuelo

, con un costo estimado superior a Despliegue de portaaviones y buques de guerra

Logística militar, combustible y mantenimiento

Además del armamento, hay que incluir costos por inteligencia militar, transporte estratégico y apoyo logístico global.

“Las guerras modernas ya no solo se libran con soldados, sino con tecnología extremadamente costosa”, señalaron los analistas.

Lo que ese dinero podría financiar en Estados Unidos

Para entender la magnitud del gasto militar que se realizó solo en una semana, economistas suelen compararlo con programas civiles que podrían financiarse con recursos similares.

Con más de $11,000 millones de dólares, el gobierno federal podría financiar proyectos como:

Construcción de viviendas asequibles

Modernización de infraestructura pública

Programas de salud o educación

Ayuda económica para familias de bajos ingresos

Esta comparación se conoce como “costo de oportunidad” y busca ejemplificar lo que podría hacerse con los mismos recursos, si se destinaran a otros rubros considerados prioritarios.

“El gasto en defensa siempre implica decisiones sobre prioridades presupuestarias”, señalan los informes.

¿Cómo un conflicto puede afectar la economía de EE.UU.?

Más allá del gasto militar directo, los conflictos internacionales tienen otros impactos en la economía global.Entre los efectos más comunes se encuentran:

Aumento del precio del petróleo

Mayor volatilidad en los mercados financieros

Incremento del gasto público

Presiones inflacionarias

El conflicto con Irán es particularmente delicado porque Medio Oriente es una región clave para el suministro de petróleo a todo el mundo: “Las tensiones en Medio Oriente suelen provocar reacciones inmediatas en los mercados energéticos”, agregan los expertos.

Cómo repercute una guerra en el bolsillo de los consumidores

Aunque el conflicto ocurre al otro lado del mundo, sus efectos económicos pueden sentirse dentro del país. Uno de los impactos más inmediatos suele ser el aumento en los precios de la energía, particularmente de la gasolina, lo que puede impactar también en el costo de transporte y de muchos productos.

Si los precios del petróleo suben, también puede aumentar el costo de:

Transporte de mercancías

Alimentos

Viajes y transporte personal

En resumen, esto se traduce en mayor presión en el costo de vida, especialmente para familias con presupuestos ajustados.

El enorme costo de los conflictos militares

Sin embargo, la situación no es nueva en la historia de Estados Unidos. En sus diferentes participaciones en conflictos militares han enfrentado costos financieros enormes: Las guerras en Irak y Afganistán, por ejemplo, costaron entre $4 billones y $6 billones de dólares de manera combinada durante más de una década, según el estudio Costs of War de la Brown University.

“Los costos de una guerra no terminan cuando termina el conflicto, ya que incluyen atención médica para veteranos, intereses de deuda y reconstrucción”, indica el documento.

Por esta razón, los costos iniciales de una semana de operaciones suelen representar solo una pequeña fracción del gasto total, si el conflicto se prolonga.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de la guerra con Irán 2026

¿Cuánto ha costado la guerra con Irán en su primera semana?

Las estimaciones indican que el gasto de Estados Unidos superó los $11,300 millones de dólares en los primeros seis días del conflicto.

¿Por qué las guerras modernas son tan caras?

Porque utilizan una gran cantidad de tecnología avanzada, armamento de precisión, inteligencia militar y logística global.

¿Puede el conflicto afectar la economía estadounidense?

Sí. Las guerras pueden aumentar el gasto público y provocar volatilidad en mercados financieros y energéticos.

¿Por qué sube el petróleo cuando hay conflictos en Medio Oriente?

Porque la región de Medio Oriente es una de las principales fuentes de suministro de petróleo del mundo y cualquier tensión genera incertidumbre en los mercados.

¿Cómo podría afectar esto a los consumidores?

El impacto más común son precios más altos de gasolina y energía, lo que puede aumentar el costo de vida.

Conclusión

La primera semana de guerra entre Estados Unidos e Irán ya muestra el enorme costo económico que implican los conflictos militares modernos. Con un gasto superior a los $11,300 millones en unos cuantos días, el conflicto refleja el desafío geopolítico y el impacto potencial en la economía.

Si el conflicto se extiende, el costo podría dispararse y afectar áreas como el gasto público, los mercados energéticos y el costo de vida. Mientras que para muchos estadounidenses, la consecuencia más visible estará reflejada en aspectos muy concretos: el precio de la gasolina y el impacto en el presupuesto familiar.

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