EE.UU. ofrece hasta $10 millones por el líder supremo de Irán y altos mandos de la Guardia Revolucionaria

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que permita identificar o localizar al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y a otros altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

El aviso lo difundió el programa Rewards for Justice del Servicio de Seguridad Diplomática, y se señala que las personas buscadas “comandan y dirigen diversos elementos de la Guardia Revolucionaria de Irán, que planifica, organiza y ejecuta terrorismo en todo el mundo”.

La publicación incluye fotografías y cargos de varios dirigentes iraníes vinculados al aparato militar y de seguridad del país. Además de Mojtaba Jamenei, figuran Ali Asghar Hejazi, vicejefe de gabinete de la oficina del líder supremo; Yahya Rahim Safavi, asesor militar; Ali Larijani, asesor del líder supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Eskandar Momeni, ministro del Interior; y Esmail Khatib, ministro de Inteligencia y Seguridad.

También se mencionan otros cargos asociados al aparato militar iraní, como el secretario del Consejo de Defensa, el jefe de la oficina militar del líder supremo y el comandante de la Guardia Revolucionaria, cuyas identidades no aparecen en el cartel.

El Departamento de Estado indicó que quienes dispongan de información pueden enviarla a través de un canal anónimo basado en la red Tor, mediante una línea telefónica o por la aplicación de mensajería Signal. Según el programa, las personas que colaboren podrían ser elegibles no solo para la recompensa económica, sino también para programas de reubicación.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Mojtaba Jamenei Jamenei “está herido”

La publicación del aviso coincide con un aumento de la presión militar y diplomática de Estados Unidos e Israel sobre Irán tras los ataques que comenzaron el 28 de febrero.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó este viernes que Jamenei “está herido y probablemente desfigurado”. Según Israel, el líder iraní habría resultado herido en los primeros días de la guerra y no ha aparecido públicamente desde que asumió el cargo.

Jamenei, un clérigo de 56 años, fue designado como nuevo líder supremo por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto.

El nuevo dirigente, considerado cercano a la Guardia Revolucionaria, tiene ahora el control de las fuerzas armadas iraníes y de las decisiones estratégicas del país, incluido su programa nuclear.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio

En paralelo, Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Oriente Medio. Un funcionario estadounidense confirmó a la agencia de noticias The Associates Press que se ordenó el despliegue de 2,500 infantes de marina y del buque de asalto anfibio USS Tripoli hacia la región.

Las fuerzas pertenecen a la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Japón, especializada en operaciones anfibias, protección de embajadas, evacuaciones de civiles y asistencia en desastres.

Aunque el envío de tropas representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense, funcionarios indicaron a la agencia que no implica necesariamente que una operación terrestre contra Irán sea inminente.

Sigue leyendo:

• Esto es lo que costó la primera semana de guerra con Irán y lo que EE.UU. podría haber comprado con ese dinero

• Nuevo líder de Irán afirma que se mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz y seguirá atacando bases estadounidenses

• EE.UU. no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, afirmó el secretario de Energía