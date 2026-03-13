Murieron los seis tripulantes del avión cisterna militar de EE.UU. que se estrelló en Irak

Los seis militares estadounidenses que tripulaban un avión cisterna KC-135 Stratotanker que se estrelló en Irak murieron en el accidente, confirmó este viernes el ejército de Estados Unidos. La aeronave participaba en operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán cuando ocurrió el siniestro.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el accidente ocurrió el jueves tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en “espacio aéreo amigo”. La otra aeronave implicada logró aterrizar sin problemas, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Las autoridades militares indicaron que las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación, pero descartaron que haya sido provocado por fuego enemigo o por fuego amigo.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, explicó a periodistas en el Pentágono que el siniestro ocurrió “sobre territorio amigo en el oeste de Irak, mientras la tripulación se encontraba en una misión de combate”.

Al menso 13 militares estadounidenses fallecidos

La muerte de los seis tripulantes eleva a al menos 13 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la operación militar en Irán, denominada Operación Furia Épica, que comenzó el 28 de febrero.

Otros siete soldados murieron previamente en combate y alrededor de 140 militares resultaron heridos, ocho de ellos de gravedad, según datos del Pentágono citados por AP.

Durante la misma rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a los tripulantes fallecidos como héroes y destacó los riesgos de las operaciones militares. “La guerra es un infierno. La guerra es caos. Y como vimos con el trágico accidente de nuestro avión cisterna KC-135, pueden ocurrir cosas terribles. Todos ellos son héroes estadounidenses”, afirmó.

Un funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias bajo condición de anonimato indicó que el otro avión involucrado en el incidente también era un KC-135.

Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, señaló en la red social X que la segunda aeronave logró aterrizar sin inconvenientes en Israel.

Más de seis décadas en servicio

El KC-135 Stratotanker es un avión de la Fuerza Aérea estadounidense diseñado principalmente para reabastecer combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, lo que permite a cazas y bombarderos operar durante más tiempo sin necesidad de aterrizar.

Basado en el diseño del avión comercial Boeing 707, este modelo lleva más de seis décadas en servicio y ha sido utilizado por la Fuerza Aérea, la Marina, el Cuerpo de Marines y por aeronaves de países aliados.

Además del reabastecimiento en vuelo, estos aviones pueden utilizarse para evacuaciones médicas, transporte de carga o misiones de vigilancia, de acuerdo con descripciones oficiales de la Fuerza Aérea.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, la Fuerza Aérea contaba el año pasado con 376 KC-135, incluidos 151 en servicio activo, 163 en la Guardia Nacional Aérea y 62 en la Reserva. Sin embargo, su antigüedad ha generado preocupación entre expertos.

Los últimos aviones de este modelo fueron fabricados en la década de 1960 y se espera que sean reemplazados gradualmente por el KC-46A Pegasus, una aeronave cisterna de nueva generación cuya incorporación ha avanzado más lentamente de lo previsto.

El analista de seguridad Yang Uk, del Instituto Asan de Estudios Políticos de Corea del Sur, señaló a AP que sería inusual que un avión de este tipo fuera derribado por fuerzas enemigas, ya que normalmente opera en la retaguardia de las zonas de combate.

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