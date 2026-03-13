Demócratas presentan resolución para impedir que EE UU ataque Cuba sin autorización del Congreso

Senadores demócratas presentaron este viernes una resolución destinada a impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordene acciones militares en Cuba sin la autorización expresa del Congreso, en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.

La iniciativa la introdujeron los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes expresaron que el mandatario ha ignorado en varias ocasiones la autoridad constitucional del Legislativo para declarar la guerra.

De acuerdo con la propuesta, basada en la Ley de Poderes de Guerra, el objetivo es impedir que las Fuerzas Armadas estadounidenses participen en hostilidades contra la isla si no existe un aval previo del Congreso.

“Tras el reciente bloqueo impuesto por el presidente Trump y sus amenazas de acción militar en Cuba, presento esta Resolución sobre los Poderes de Guerra con el fin de impedir que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en hostilidades a menos que cuenten con la autorización del Congreso”, afirmó Kaine en un comunicado.

El senador, excandidato demócrata a la Vicepresidencia y quien forma parte de los comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores del Senado, insistió en que la facultad de declarar la guerra corresponde exclusivamente al Congreso.

Kaine criticó que Trump haya ordenado operaciones militares en distintos escenarios sin una autorización formal del Legislativo. “Él actúa como si las Fuerzas Armadas estadounidenses fueran su guardia palaciega, ordenando acciones militares en el Caribe, Venezuela e Irán sin autorización del Congreso ni explicación alguna al pueblo estadounidense”, afirmó.

La resolución podría someterse a votación en el Senado 10 días después de su presentación. Sin embargo, su aprobación es considerada improbable debido a que ambas cámaras del Congreso están dominadas por el Partido Republicano, que ha respaldado en gran medida las decisiones del presidente.

Además, incluso si la iniciativa fuera aprobada, Trump tendría la facultad de vetarla, lo que obligaría a los legisladores a reunir una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado para anular ese veto.

En los últimos meses, los demócratas han promovido medidas similares para limitar la capacidad del presidente de ordenar acciones militares contra otros países, entre ellos Venezuela e Irán, aunque esas propuestas fueron rechazadas por el Congreso.

Las críticas de los legisladores también se relacionan con decisiones recientes de la Casa Blanca. El gobierno de Trump no informó previamente al Congreso sobre el operativo en Caracas en el que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, y solo notificó a un reducido grupo de líderes legislativos antes de iniciar la ofensiva militar contra Irán, que ya suma dos semanas de ataques.

Trump ha amenazado con tomar control de la isla “de forma amistosa u hostil” y ha reiterado que el gobierno de La Habana “caerá muy pronto”, al tiempo que mantiene un bloqueo a las importaciones de petróleo hacia el país.

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