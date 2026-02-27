Trump plantea una “toma de control amistosa” de Cuba ante crisis energética y política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su gobierno podría avanzar hacia una “toma de control amistosa de Cuba”, en medio de la tensión bilateral por las sanciones energéticas impuestas por Washington.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, antes de viajar a Texas para un mitin, señaló que La Habana atraviesa una situación crítica y que su país podría intervenir de manera “muy positiva” tanto para los cubanos en el exilio como para quienes permanecen en la isla.

“No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, expresó el mandatario.

Trump sostuvo que Cuba enfrenta “serios problemas” económicos y aseguró que las autoridades de la isla buscan apoyo de Washington. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda”, afirmó.

Añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al frente de las gestiones.

Esta semana, fuerzas cubanas abrieron fuego contra una embarcación procedente de Florida que, según La Habana, violó aguas territoriales. El incidente dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos. Al menos uno de los fallecidos y uno de los lesionados eran ciudadanos estadounidenses.

Los demás podrían ser residentes legales permanentes en Estados Unidos.

La tensión se ha intensificado desde enero, cuando tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro la isla perdió acceso al petróleo venezolano. Posteriormente, Trump ordenó la imposición de aranceles a los países que suministraran crudo a Cuba, lo que agravó la crisis económica y social que atraviesa el país.

Sin embargo, el pasado miércoles la administración estadounidense flexibilizó parcialmente el bloqueo petrolero y autorizó, con restricciones y a través del sector privado, la reexportación de crudo venezolano hacia la isla.

Sigue leyendo:

• EE.UU. confirma que uno de los muertos en barco detenido por Cuba es estadounidense

• Cubano que La Habana reportó como herido en el barco afirma que nunca estuvo ahí

• Dueño del barco del incidente en Cuba que dejó cuatro muertos afirma que se lo robaron en Florida