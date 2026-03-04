EE.UU. aboga por destituir a Díaz-Canel en negociaciones con Cuba, según informes

Estados Unidos consideró al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como un obstáculo para impulsar reformas en la isla durante las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones durante la cumbre de Caricom, y abogó por su destitución.

De acuerdo con información del Miami Herald, el secretario de Estado, Marco Rubio, le comunicó esta posibilidad a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y delfín de Raúl Castro, en la reunión que mantuvieron en los márgenes de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, a finales de febrero, de acuerdo con una fuente anónima citada por el medio.

La fuente indicó que la Administración Trump cree que podría ser necesario sacar del poder a Díaz-Canel para que tengan éxito las conversaciones entre ambas naciones, que buscan flexibilizar las sanciones estadounidenses a cambio de reformas en la isla.

Presión económica creciente por parte de Cuba

Cuba enfrenta actualmente uno de los momentos de mayor presión económica en las últimas décadas por el incremento de las sanciones de Estados Unidos.

Pero además, Trump elevó la presión sobre Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el corte del suministro del crudo de Venezuela a la isla.

Tras las conversaciones en San Cristóbal y Nieves, un diplomático caribeño anónimo contó al Herald que Rubio “dejó claro” que “las discusiones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas”, pero “no querían tener nada que ver con la prolongación del régimen”.

Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba en 2018 y sustituyó a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, como líder del Partido Comunista de Cuba en 2021.

Es considerado una figura muy cercana a la familia Castro, a la que el Gobierno estadounidense considera aún como la verdadera tomadora de decisiones de lo que sucede en la isla.

Sin embargo, la situación en Cuba ha empeorado notablemente desde la toma de posesión de Díaz Canel, con una inflación descontrolada, una crisis de combustible y escasez extrema de suministros básicos, lo que ha mantenido la salida de ciudadanos cubanos hacia otros países en los últimos años

