Brasil y Jordan presentan el uniforme visitante de los cariocas para el Mundial 2026

La selección de Brasil hizo oficial el icónico logo del ‘Jumpman’ de Jordan que lucirá en el uniforme secundario para el Mundial 2026. Esta colaboración con Nike convierte a Brasil en la primera selección nacional en portar la marca de la leyenda del baloncesto.

La gran novedad no es solo el logo, sino el cambio de identidad en su campaña de comunicación. El histórico “Joga Bonito” cede su lugar a “Joga Sinistro” (Juega Malvado/Increíble), un concepto que, según la marca, representa la naturaleza letal de los depredadores más veloces de Brasil, como el jaguar y el ocelote.

La camiseta, presentada en un evento realizado en São Paulo, incorpora un patrón abstracto sobre una tela azul, inspirada en la piel de estos animales.

Mientras que el uniforme ya es una realidad en las redes sociales de figuras como Vinícius Júnior, Estêvão y Marquinhos, la expectativa se traslada ahora al viernes 13 de marzo, fecha elegida para el debut de la clásica camiseta amarilla.

Este primer equipamiento estará profundamente inspirado en el modelo utilizado por la selección de 1970 en México, buscando evocar la gloria del tercer título mundial. Brasil estrenará la indumentaria el 26 de marzo contra Francia en Boston y el 31 de marzo frente a Croacia en Orlando.

