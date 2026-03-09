Fútbol de Brasil: 23 expulsados en batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro (Video)

El fútbol brasileño vivió este domingo una de sus páginas más oscuras en la final del Campeonato Mineiro. Lo que comenzó como un duelo de alta tensión entre Cruzeiro y Atlético Mineiro derivó en una batalla campal que dejó un saldo insólito de 23 tarjetas rojas.

El detonante fue una entrada del mediocampista Christian, del Cruzeiro, sobre el guardameta Everson, quien respondió con una maniobra más propia del rugby que del fútbol, derribando a su rival y propinándole rodillazos en la cabeza. A partir de ahí, el caos se apoderó del césped durante más de un minuto, con jugadores de ambos bandos, suplentes y cuerpos técnicos repartiendo golpes y patadas de un extremo al otro del campo.

Uno de los nombres más señalados en el altercado fue el del exseleccionado brasileño Hulk. El delantero del Mineiro fue captado en las imágenes de la transmisión golpeando a un oponente en la nuca antes de recibir él mismo una patada en el pecho.

Las estadísticas finales del encuentro reflejan la magnitud del desastre: 12 jugadores expulsados por el lado del Cruzeiro y 11 por el Atlético Mineiro. A pesar del bochorno, el partido se cerró con una victoria por 1-0 para el Cruzeiro, resultado que les otorgó el título de campeones estatales.

Sin embargo, más allá del trofeo, la imagen que recorre el mundo es la de la policía militar interviniendo en el terreno de juego para frenar una violencia que desvirtuó por completo el espectáculo.

