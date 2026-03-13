Hallan muerto a alumno desaparecido en escuela privada de Nueva York: lo buscaron por 2 meses

Thomas Medlin, quinceañero que se encontraba desaparecido desde enero en Long Island, fue confirmado muerto al ser identificado su cuerpo hallado flotando en aguas de Brooklyn (NYC).

El cuerpo de Medlin fue identificado formalmente ayer, anunció la Policía del condado Suffolk, tras haber aparecido en las aguas frente a la zona de Red Hook el pasado sábado 7 de marzo, recordó New York Post.

El joven de 15 años fue visto por última vez en imágenes de videovigilancia caminando por el Manhattan Bridge la noche del 9 de enero. Poco después las cámaras captaran un inquietante chapoteo en el East River, sin que las grabaciones mostraran en ningún momento al chico saliendo del puente. Su última actividad registrada en el teléfono móvil tuvo lugar a las 7:09 p.m., mientras que el chapoteo en el agua fue captado un minuto después.

Medlin desapareció inicialmente en la tarde del 9 de enero, tras abandonar sin ser advertido su prestigiosa escuela privada en el condado Suffolk y tomar un tren hacia el terminal Grand Central de Manhattan, donde fue captado por primera vez por las cámaras de seguridad, indicó la policía.

La familia de Medlin había sospechado anteriormente que podría tratarse de un acto delictivo, y que su hijo tal vez había huido a la ciudad para encontrarse con un desconocido que había contactado a través de la plataforma Roblox, lo cual desencadenó un operativo de búsqueda masivo en toda la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, la policía desestimó posteriormente dicha teoría y declaró que “no existe ningún indicio de actividad delictiva”. La causa del deceso no ha sido anunciada oficialmente.

