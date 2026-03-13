La música que escuchas al conducir podría aumentar el riesgo de accidentes

La música acompaña la mayoría de los trayectos en automóvil, pero un nuevo análisis sugiere que la elección de canciones podría influir directamente en la seguridad al volante.

Según una investigación reciente, el tempo, que es la velocidad del ritmo musical medida en pulsaciones por minuto (BPM), puede aumentar o reducir la fatiga del conductor, afectando su concentración, su tiempo de reacción y, en última instancia, el riesgo de accidentes.

El estudio, realizado por la firma Sweet James y basado en investigaciones académicas sobre comportamiento al volante, analizó el Top 10 de canciones más identificadas en Shazam México y las comparó con datos científicos sobre cómo la música afecta el estado de alerta de los conductores. El resultado fue llamativo: 6 de las 10 canciones más populares se encuentran fuera del rango considerado seguro para conducir.

La fatiga al volante: un peligro subestimado

Conducir con sueño o cansancio es más peligroso de lo que muchos conductores creen. Datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTS) indican que uno de cada 25 conductores adultos admite haberse quedado dormido mientras manejaba, aunque muchos más reconocen haber conducido sintiéndose somnolientos.

Los estudios también muestran que permanecer despierto durante 20 horas seguidas produce un deterioro similar al de conducir con un nivel de alcohol en sangre de 0.08%, que es el límite legal para manejar en Estados Unidos.

La falta de sueño reduce la capacidad de reacción, disminuye la atención y hace que los conductores tengan más dificultad para identificar peligros en la carretera. Esto explica por qué la fatiga puede convertirse en un factor crítico en accidentes graves.

Un análisis de la AAA Foundation for Traffic Safety estimó que el 17.6% de los accidentes fatales entre 2017 y 2021 involucraron a conductores somnolientos. A nivel anual, la National Sleep Foundation calcula que alrededor de 6,400 personas mueren cada año en accidentes relacionados con la fatiga.

Uno de los fenómenos más peligrosos es el llamado “microsueño”. Durante estos episodios, el cerebro se desconecta por unos segundos sin que la persona lo note. Si un conductor experimenta un microsueño de apenas 4 o 5 segundos mientras circula a velocidad de autopista, el vehículo puede recorrer la longitud completa de un campo de fútbol sin control.

El papel de la música dentro del automóvil

Aunque la fatiga suele asociarse únicamente con la falta de sueño, los investigadores señalan que otros factores pueden influir en el estado de alerta del conductor, incluyendo la música que escucha.

La música está presente en aproximadamente el 72% de los viajes en automóvil en EE.UU., lo que la convierte en una de las variables más comunes dentro del vehículo. Estudios previos han demostrado que escuchar música puede mejorar el estado de ánimo y la memoria de trabajo, pero también puede alterar el comportamiento al volante dependiendo del ritmo.

Investigaciones realizadas en la Universidad Bond revelan que el tempo musical tiene efectos claros sobre la conducción:

* Menos de 80 BPM (ritmo lento): reduce el estrés y puede aumentar la atención en trayectos cortos, pero en viajes largos puede incrementar la somnolencia.

* Entre 85 y 110 BPM (ritmo medio): considerado el rango ideal para conducir porque mantiene el estado de alerta sin provocar distracciones.

* Más de 120 BPM (ritmo rápido): ayuda a combatir la fatiga, pero también aumenta la sobreestimulación, lo que puede provocar conducción agresiva o exceso de velocidad.

En otras palabras, tanto las canciones muy lentas como las extremadamente rápidas pueden afectar negativamente la conducción.

Las 10 canciones más identificadas en México y su impacto al conducir

El análisis comparó el ranking actual de Shazam México con los rangos de BPM asociados a la seguridad al volante. Este es el listado completo con el tempo estimado de cada canción y su clasificación según el estudio.

1) “Jamaican (Bam Bam)” / Hugel & Solto – BPM: 122 – zona peligrosa (sobreestimulación)

2) “Todo Lo Fue” / Lenin Ramírez – BPM: 94 – zona segura

3) “Por Hollywood” / Peso Pluma, Estevan Plazola – BPM: aproximadamente 92 – zona segura

4) “Entre Tú y Yo” / La Pura Doble P – BPM: aproximadamente 90 – zona segura

5) “La Blindada” / Millonario – BPM: aproximadamente 78 – zona de fatiga

6) “Su di Noi (Deep House)” / Alison888 – BPM: aproximadamente 122 – zona peligrosa

7) “So Easy (To Fall In Love)” / Olivia Dean – BPM: 70 – zona de fatiga

8) “SUPERESTRELLA” / Aitana – BPM: 136 – zona peligrosa

9) “Risk It All” / Bruno Mars – BPM: 171 – zona peligrosa

10) “Ya Borracho” / Herencia De Grandes – BPM: aproximadamente 135 – zona peligrosa

Curiosamente, las únicas canciones que se encuentran dentro del rango considerado seguro pertenecen al género regional mexicano.

Los investigadores señalan que muchos corridos y canciones regionales poseen naturalmente un ritmo medio, lo que podría explicar por qué encajan dentro del rango ideal para conducir.

Aunque esto no significa que un género musical sea inherentemente seguro o peligroso, sí sugiere que la estructura rítmica de la música puede tener un impacto práctico en la conducción.

Un problema difícil de regular

A diferencia del alcohol o las drogas, la fatiga no puede medirse fácilmente en la carretera. Esto hace que sea complicado establecer leyes específicas para sancionar la conducción somnolienta.

Actualmente, solo 2 estados de EE.UU., Nueva Jersey y Arkansas, tienen leyes que tipifican explícitamente conducir con sueño como delito. En la mayoría de los estados, los conductores fatigados solo pueden ser procesados bajo leyes generales de conducción negligente o imprudente.

La falta de datos precisos también contribuye al problema. Muchos accidentes relacionados con la fatiga no se registran como tales porque no existe una forma sencilla de comprobar que el conductor estaba somnoliento.

Cómo reducir la fatiga al conducir

Aunque la música puede influir en el estado de alerta, los expertos coinciden en que la mejor manera de evitar la fatiga es descansar adecuadamente antes de conducir.

Las recomendaciones incluyen:

* Dormir entre 7 y 8 horas antes de un viaje largo

* Evitar conducir si se ha dormido menos de 6 horas, ya que el riesgo de accidente se duplica

* Hacer pausas frecuentes durante trayectos largos

* Tomar una siesta corta de 20 minutos si aparece somnolencia

* Consumir cafeína con moderación

* Mantener el vehículo ventilado o con aire acondicionado

También puede ayudar seleccionar una lista de reproducción adecuada. Canciones con tempo moderado pueden ayudar a mantener la atención sin provocar sobreestimulación o somnolencia.

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