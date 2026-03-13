Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 12 de marzo de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 12 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 12 de marzo

Los números ganadores son: 04 06 07 12 15 19 20 25 27 32 38 58 59 60 61 68 70 71 78 79

Números ganadores de Numbers del jueves 12 de marzo

Combinación mediodía: 03 05 04

Combinación noche: 08 06 05

Números ganadores de Win 4 del jueves 12 de marzo

Combinación mediodía: 08 05 06 01

Combinación noche: 05 03 05 04

Números ganadores de Take 5 del jueves 12 de marzo

Combinación mediodía: 10 15 24 29 30

Combinación noche: 05 11 16 32 35

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más típicos es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

Otros resultados de la Lotería