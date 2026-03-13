Sherrill presenta presupuesto de $60,700 millones de dólares, el mayor en la historia de Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, presentó el martes a la Legislatura estatal un plan de gastos de $60,700 millones de dólares, la mayor propuesta presupuestaria en la historia del estado.

El presupuesto supera en $1,900 millones de dólares al del año pasado, que ascendió a $58,800 millones de dólares, y enfrenta un déficit proyectado de $3,000 millones de dólares, informó Whyy News.

Sherrill calificó su propuesta como “el presupuesto fiscalmente más responsable que Nueva Jersey ha visto en años”, y destacó que busca financiar completamente el sistema de pensiones estatal e incluye recortes por casi $2,000 millones de dólares sin incrementar los impuestos a los residentes.

Reduce algunos impuestos sobre la propiedad

Entre las medidas destacadas, la gobernadora propuso modificar el programa Stay NJ, que reduce los impuestos sobre la propiedad para propietarios mayores de 65 años. Explicó que actualmente el beneficio alcanza a hogares con ingresos de hasta $500,000 dólares anuales y que su ajuste busca proteger a las personas mayores de clase media.

“Si usted gana $250,000 dólares o menos, su alivio fiscal está incluido en este presupuesto”, indicó Sherrill, quien aseguró además que esto generará un ahorro de cientos de millones de dólares al año para los contribuyentes.

La propuesta también contempla ayuda adicional para inquilinos mayores de bajos y medianos ingresos mediante el programa ANCHOR, aunque no se precisaron los montos específicos.

Se planea limitar las deducciones fiscales corporativas de empresas con altos ingresos y restringir el Cálculo Alternativo para Empresas, una deducción creada hace 15 años para apoyar a pequeñas empresas tras la Gran Recesión, indicó el medio.

La gobernadora dijo que estas medidas reducirán el déficit estructural estatal en $1,200 millones de dólares.

Inversiones en educación y bienestar juvenil

El plan de Mikie Sherrill destina $22,500 millones de dólares a educación desde preescolar hasta el duodécimo grado. Esto incluye, de acuerdo con Whyy News:

$12.400 millones de dólares en ayuda escolar mediante fórmula, la mayor cifra en la historia del estado.

$1.400 millones de dólares para educación preescolar, un aumento del 9% respecto al año pasado.

$33 millones de dólares para la iniciativa de salud mental juvenil Asociaciones basadas en la escuela para el acceso y la resiliencia.

$500.000 dólares para un centro de investigación sobre redes sociales en una universidad de Nueva Jersey.

Vivienda y apoyo a veteranos

La gobernadora de Nueva Jersey también propuso $70 millones de dólares para el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible para facilitar el pago inicial de quienes compran vivienda por primera vez.

Asimismo, el presupuesto incluye $11 millones de dólares para el programa estatal Bringing Veterans Home, que busca erradicar la falta de vivienda entre veteranos.

“Esto nos prepara ante recortes federales a programas de vivienda de emergencia y respalda el acceso de los veteranos a viviendas permanentes”, destacó Sherrill.

Eficiencia gubernamental y control de costos

El presupuesto también prevé $13.3 millones de dólares adicionales para la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey, con el fin de modernizar la interacción de residentes y empresas con el gobierno mediante un panel de control en línea y reportes estatales.

Sherrill subrayó que casi $500,000 residentes verán triplicar sus primas de atención médica este año, y aseguró que unos 300,000 podrían perder cobertura de Medicaid debido a la pérdida de créditos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“En lugar de cargar esta factura a los contribuyentes, buscamos la ayuda de las grandes empresas”, afirmó.

Asimismo, la funcionaria subrayó que se deben evitar “concesiones de último minuto” que han generado gastos adicionales en presupuestos anteriores. Según explicó, solo en los últimos días de la administración anterior se incorporaron casi $3,000 millones de dólares en gastos adicionales, incluidos $2,500 millones en exenciones fiscales a empresas y $240 millones en subsidios.

Otros programas y reformas

El plan de Mikie Sherrill incluye además:

Apoyo a programas como Comfort Partners y el Programa Comunitario de Energía Solar para proteger a residentes de bajos ingresos de aumentos en servicios públicos.

Desarrollo de nuevas fuentes de generación y almacenamiento de energía solar para reducir costos eléctricos.

Creación de dos equipos de revisión regulatoria en el Departamento de Protección Ambiental para acelerar permisos y construcción.

Ampliación del Centro de Acción Empresarial para facilitar a empresas la obtención de permisos y acceso a capital.

Apoyo a legislación para limitar los costos de medicamentos recetados mediante reformas a administradores de beneficios farmacéuticos.

El presupuesto, indicó Whyy News, también contempla el uso de $1,800 millones de dólares del superávit estatal de $7,200 millones para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio.

“La realidad nos obliga a tomar decisiones difíciles por un futuro mejor. Una de las mejores cosas de Nueva Jersey es que no rehúye los desafíos”, afirmó Sherrill.

“¿Dónde están los recortes en su presupuesto?”

El líder republicano en la Asamblea, Christopher DePhillips, criticó que el presupuesto propuesto sea 3,2% superior al del año pasado. “¿Dónde están los recortes en su presupuesto? Podría haber reducido la tasa del impuesto sobre las ventas o la de las empresas, lo que habría aliviado la economía de los residentes”, señaló.

Sostuvo que la gobernadora “podría haber introducido recortes más drásticos y no dejar el problema a la Legislatura”.

El déficit proyectado del estado responde a la pérdida de más de $3,000 millones de dólares en fondos federales de Medicaid y al vencimiento de $6,000 millones en ayudas de la pandemia provenientes de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

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