Subastan tarjeta de Aaron Judge por cifra récord de más de $5 millones

Una tarjeta única (1/1) autografiada de Aaron Judge se subastó por una cifra récord de $5.2 millones de dólares de la colección Bowman Chrome Draft Superfractor de 2013.

Este es el precio más alto que se ha pagado por una tarjeta coleccionable del béisbol moderno. El monto superó la de $3.9 millones de dólares que pagaron por una tarjeta de la colección Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor de 2009 de Mike Trout.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@FanaticsCollect just announced they brokered a deal for Aaron Judge’s 2013 Bowman Chrome Draft Superfractor 1/1 Auto for $5,200,000. 😳



The sales history of this card is insane:



➡️ 2020: $161,130

➡️ 2022: $324,000

➡️ 2026: $5,200,000



That’s a 3,127%… pic.twitter.com/eaakdr33r7 — The Collectibles Guru (@gurucollects) March 12, 2026

Tarjeta de Aaron Judge entre el top 10 de las vendidas por más alto precio de la historia

De acuerdo a Card Ladder, la tarjeta única de Aaron Judge es la séptima tarjeta con el mayor monto de subasta en la historia y supera en más de 16 veces el precio máximo anterior pagado por una tarjeta de Judge.

En esa ocasión pagaron $324,000 dólares por la misma tarjeta en 2022 a través de PWCC Marketplace, ahora misma empresa de Fanatics.

Tanto el comprador como el vendedor de la tarjeta del capitán de los Yankees de Nueva York han decidido mantenerse en el anonimato.

“Nos sentimos increíblemente honrados de haber intermediado en este acuerdo récord y de ser parte de un momento tan trascendental en la historia del coleccionismo”, declaró Fanatics Collect en un comunicado.

“Como empresa, valoramos la estrecha relación que mantenemos con nuestros coleccionistas, cuya confianza y experiencia nos permiten seguir contribuyendo a establecer récords de ventas en los meses y años venideros”.

Estados Unidos de Aaron Judge va contra Canadá en Clásico Mundial

La selección de Estados Unidos se mide este viernes al equipo de Canadá en el Daikin Park de Houston en el segundo duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

El Team USA jugará como visitante luego de terminar segundo de grupo ante un conjunto canadiense que finalizó primero con récord de 3-1 en el Grupo A, que se disputó en Puerto Rico.

El juego será a las 8:05 pm ET y el ganador de este duelo se medirá al equipo que gane entre el desafío de República Dominicana vs. Corea del Sur.

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