Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: fechas, horarios y dónde ver

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se prepara para dos días de máxima intensidad. Los cuartos de final se disputarán bajo un formato de “vida o muerte”, donde los ganadores avanzarán a las semifinales en Miami.

La actividad inicia este viernes en el loanDepot Park de Miami con el choque entre la República Dominicana, líder invicta del Grupo D, y Corea del Sur. Simultáneamente, el Daikin Park de Houston vibrará con el duelo norteamericano entre Estados Unidos y Canadá.

El sábado, el plato fuerte será el enfrentamiento entre el vigente campeón, Japón, y la selección de Venezuela, en lo que muchos consideran una final adelantada.

Calendario de partidos y horarios oficiales (Hora del Este – ET)

Viernes 13 de marzo:

Corea del Sur vs. República Dominicana: 6:30 p.m. (Sede: Miami, Florida).

Estados Unidos vs. Canadá: 8:00 p.m. (Sede: Houston, Texas).

Sábado 14 de marzo:

Italia vs. Puerto Rico: 3:00 p.m. (Sede: Houston, Texas).

Japón vs. Venezuela: 9:00 p.m. (Sede: Miami, Florida).

Transmisión

En Estados Unidos, la cadena FOX Sports mantiene los derechos exclusivos de transmisión. Los juegos podrán seguirse a través de:

Televisión: FOX, FS1 y FS2 (consulte su guía local para el canal exacto).

Streaming: FOX Sports App (requiere suscripción de cable) y servicios como FuboTV, Sling TV y YouTube TV.

Sigue leyendo:

·Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

·Venezuela cae ante Dominicana y enfrentará a Japón en la siguiente fase del Clásico Mundial

·Mark DeRosa admite que se confió tras casi eliminación de EE.UU. en Clásico Mundial