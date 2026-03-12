Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: fechas, horarios y dónde ver
Con sedes en Miami y Houston, todo está servido para los duelos de las ocho mejores selecciones del mundo
El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se prepara para dos días de máxima intensidad. Los cuartos de final se disputarán bajo un formato de “vida o muerte”, donde los ganadores avanzarán a las semifinales en Miami.
La actividad inicia este viernes en el loanDepot Park de Miami con el choque entre la República Dominicana, líder invicta del Grupo D, y Corea del Sur. Simultáneamente, el Daikin Park de Houston vibrará con el duelo norteamericano entre Estados Unidos y Canadá.
El sábado, el plato fuerte será el enfrentamiento entre el vigente campeón, Japón, y la selección de Venezuela, en lo que muchos consideran una final adelantada.
Calendario de partidos y horarios oficiales (Hora del Este – ET)
Viernes 13 de marzo:
- Corea del Sur vs. República Dominicana: 6:30 p.m. (Sede: Miami, Florida).
- Estados Unidos vs. Canadá: 8:00 p.m. (Sede: Houston, Texas).
Sábado 14 de marzo:
- Italia vs. Puerto Rico: 3:00 p.m. (Sede: Houston, Texas).
- Japón vs. Venezuela: 9:00 p.m. (Sede: Miami, Florida).
Transmisión
En Estados Unidos, la cadena FOX Sports mantiene los derechos exclusivos de transmisión. Los juegos podrán seguirse a través de:
- Televisión: FOX, FS1 y FS2 (consulte su guía local para el canal exacto).
- Streaming: FOX Sports App (requiere suscripción de cable) y servicios como FuboTV, Sling TV y YouTube TV.
Sigue leyendo:
·Así quedaron los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
·Venezuela cae ante Dominicana y enfrentará a Japón en la siguiente fase del Clásico Mundial
·Mark DeRosa admite que se confió tras casi eliminación de EE.UU. en Clásico Mundial